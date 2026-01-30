獨／台中廚餘「丟垃圾」數據騙人！減量假象破滅 議員：盧秀燕信用盡失

記者王乙徹／調查報導

台中市廚餘去化設施不足，傳統市場與社區都出現廚餘直接當作垃圾處理的亂象。（圖／記者王乙徹攝影）

台中市廚餘因去化管道不足成為燙手山芋，元旦起有條件重啟回收養豬，市府公布廚餘焚化從274噸降為74.8噸，但不少社區公告直接把廚餘當作垃圾丟棄，藏在垃圾中的廚餘打臉市府數據，戳破垃圾減量假象，市議員張芬郁抨擊「垃圾不會消失，只有數字騙人」，要求落實分類減量減輕焚化負擔，環保局回應增加焚化廚餘後垃圾量並未明顯增加，廚餘當垃圾不合乎規定且有罰則將持續宣導。

元旦起台中市許多社區住戶接獲通知，只需將廚餘瀝乾後當垃圾丟不另外回收，對比環保局推薦的清運機構以調漲費用方式接替廚餘回收，謝姓民眾直指，廚餘不管有無另外分類都是送去燒掉，乖乖分類卻要多花錢成了冤大頭，一張社區公告就戳破市府垃圾分類與減量假象。

台中市部分社區公告廚餘當作垃圾丟棄（左）打臉市府數據，也讓環保局在各社區張貼的文宣顯得格外諷刺。（圖／記者王乙徹攝影）

台中廚餘處理數據追追追

家戶廚餘可能藏在垃圾中，《三立新聞網》設法取得各種數據追查，根據一份去年豬瘟爆發後至12月底的統計，台中市總計廚餘處理量為每日平均357噸，其中247噸焚化、26噸掩埋、84噸生廚餘供發電。另外一份1月上旬熟廚餘清運量統計，清潔隊每日50噸、民間環保公司93.5噸、養豬業者97.3噸，另有可以允許回收餵豬的合法業者每日19噸。

此外，環保局最新統計1月1日至21日的垃圾廚餘的處理量，垃圾日均量1934.2噸焚化；家戶廚餘部分，外埔綠能生廚餘79.1噸、焚化廚餘74.8噸，回收養豬的事業廚餘則是105.3噸。

比對前後三份數據，因有條件重啟廚餘回收餵豬台中市熟廚餘量確實減少，但民間機構清運廚餘的部分，是統計垃圾費未隨水費繳交的4300個社區37萬餘戶，每戶每日0.25公斤廚餘估算93.5噸，不管有沒有另外回收或是直接裝袋丟入垃圾子車，近百噸的廚餘不會消失而是送入焚化爐，與市府公布的每日廚餘焚化74.8噸並不相符。

台中市政府宣稱廚餘焚化量已經減少，但遭質疑只是把數量藏在垃圾中。（圖／記者王乙徹攝影）

環保業者吐苦水：每天多800噸

一名環保清運業者透露，不只社區有把廚餘包在垃圾袋中的問題，很多小吃店、攤販不願意額外支付幾千元的廚餘清理費，都打包在垃圾袋裡，以他經營的小型環保清運公司計算，每天就多出至少800公斤垃圾量，證實廚餘沒有減量，而是都成為垃圾送入焚化爐。

對於廚餘是否藏在垃圾中導致垃圾量增加，環保局說明，今年1月1日至21日，焚化廠每日平均進廠垃圾量1934公噸，與去年全年平均進廠量1965公噸相比無明顯變化，但本網計算環境部公開資料，去年1至9月台中市每日平均焚化量1407噸、2024年平均1384噸，與環保局提供數據有明顯差距。

環保局稱垃圾未增加加強宣導分類

環保局強調，廚餘打包當作垃圾不合規定，民眾仍應落實廚餘瀝乾後回收的做法，才能將生、熟廚餘做不同的利用，達到減量的效果，目前因過渡時期環保局將會加強宣導，未來若未落實分類將可依《廢清法》裁罰。

台中市廢棄物處理因為焚化爐改建尚未完成且廚餘去化設備不足，處於青黃不接的非常時期。（圖／記者王乙徹攝影）

民代抨擊垃圾沒有消失數字騙人

市議員張芬郁表示，垃圾不會消失，只有數字騙人，市長盧秀燕和環保局已經信用盡失，大里掩埋場從焚化爐歲修調節暫置垃圾，變成一座40萬噸的垃圾山，現在廚餘變成垃圾，壓縮焚化爐空間，只會有更多的垃圾燒不掉，市長可以保證大里垃圾山不會持續膨脹嗎？質疑她連垃圾打包十天就停工都不知道。

張芬郁指出，盧秀燕任內八年拿不出垃圾減量、去化解方，任由垃圾問題一發不可收拾，焚化爐動土後沒動靜，安心無餘計畫沒有明確的時程，連能夠減量的垃圾分類都無法確實執行，要求市府確實面對垃圾問題不要再搪塞。

