獨／台中精科園區二期「電梯驚魂」1小時 員工因門板遭撞變形受困

台中南屯精科園區二期廠房半年內已發生至少2次電梯受困事件，讓員工搭乘時感到恐懼！最近一次發生在11月17日，一名員工被困電梯內長達1小時，事故原因疑是門板遭貨物撞擊變形所致。台中市經發局已介入調查，並與園區管委會共同商討改善方案，包括延長開門按鈕外移或加裝防護設施等，以杜絕類似事件再次發生。

台中精科園區二期「電梯驚魂」1小時，員工因門板遭撞變形受困。(圖／TVBS)

台中南屯精科園區二期廠房近日發生電梯受困事件，一名員工在推運約400公斤貨物時，電梯突然發生劇烈震動並停止運作，導致該員工被困在電梯內長達1小時。初步調查顯示，事故原因是門板在運貨過程中被撞擊變形所致。據了解，這已不是園區首次發生類似事件，半年內已有至少2次受困紀錄，讓員工搭乘電梯時感到恐懼。台中市經濟發展局已介入調查，並與管委會共同商討改善方案。

事故原因是門板在運貨過程中被撞擊變形所致。(圖／TVBS)

事件發生在11月17日下午，當時一名員工推著約400公斤貨物準備上樓，電梯在上升過程中突然劇烈震動，甚至出現掉落感，隨後卡在1樓至2樓之間。員工被困在漆黑的電梯內，只能從縫隙中看到微弱亮光，直到維修人員抵達才成功脫困。據當事人表示，類似的受困狀況在半年內已經發生至少2次，一次在6月份，另一次就是11月17日，中間還發生過多次小故障，讓他搭乘電梯時感到十分恐懼。

電梯在上升過程中突然劇烈震動，甚至出現掉落感，隨後卡在1樓至2樓之間。(圖／TVBS)

電梯維修人員解釋，事故原因是在搬運過程中，電梯遭到碰撞導致擠壓，問題出在感應器無法正常接觸。現場可見電梯外門明顯凹陷了一塊，正是這個損壞導致電梯安全裝置啟動而停止運作。

電梯遭到碰撞導致擠壓，問題出在感應器無法正常接觸。(圖／TVBS)

台中南屯的精科園區二期廠房屬於台中市政府管轄，於109年完成驗收，目前有24間廠商進駐。園區內設有6部貨梯、5部電梯，其中3部已加裝保護桿防止撞擊。台中市經濟發展局工業科長潘守亷表示，因為進出貨時使用堆高機和板車，常會不小心碰撞到門板，如果力道過大就會導致門板變形。

電梯業者討論將延長開門按鈕外移或加裝其他防護設施的可能性。(圖／TVBS)

據了解，廠區電梯固定每月檢修保養一次，平時小型故障約每月發生1至2次，半年內發生2起受困事件，多數為外力撞擊所導致。精科園區二期管委會主委陳威年表示，他們將與電梯廠商一同尋找預防問題的根本原因。對於受損的電梯，管委會將依據公寓大廈管理條例找出弄壞的廠商負責，同時也正與電梯業者討論將延長開門按鈕外移或加裝其他防護設施的可能性。

