台中近期發生多起網路交易詐騙案，手法是男子在網路上佯稱要購買iPhone，約賣家在超商面交，卻以「預約轉帳」和「趕著考試」為由，拿走手機後人間蒸發。據了解，已有至少4台手機遭同樣手法詐騙，賣家皆已向警方報案。專家提醒，網路交易應提高警覺，切勿輕易將商品交給對方，以免淪為受害者！

獨／台中詐騙男謊稱「預約轉帳」騙走iPhone 匯款截圖全是假。(圖／TVBS)

台中地區近期發生多起網路交易詐騙案件，詐騙手法專門針對手機賣家。一名男子在網路平台佯稱要購買iPhone，與賣家約在超商面交，卻以「預約轉帳」和「趕著考試」為由，拿走手機後人間蒸發。據了解，類似手法至少已有4台手機被騙走，受害賣家已向警方報案。詐騙者利用假的匯款截圖和身分證照片取得賣家信任，警方目前正在調查中，提醒民眾交易時須多加警惕。

獨／台中男假買iPhone！稱趕時間誤按「預約轉帳」全是假。(圖／民眾提供)

最近台中地區出現一名男子，以購買iPhone為幌子騙取賣家手機。這名男子在網路上表示想購買iPhone，並與賣家約定在超商進行面交。當面交時，男子拿到手機後，卻謊稱自己不小心按到「預約轉帳」功能，且因趕著要去考試必須立即離開。為取得賣家信任，男子事先還提供了身分證照片等資料，讓賣家放心將手機交出。然而，賣家等了好幾天，卻始終沒有收到任何款項。

這種詐騙手法並非首次出現。有其他業者表示，早在10月時就曾收到類似的交易訊息。當時該男子同樣傳送假的匯款截圖，但被業者發現收款帳號有誤而要求重新匯款。面對質疑，男子先是聲稱款項已經重匯卻不見了，接著又說現金不足，最後直接被業者取消交易。

網購iPhone要小心 男子假轉帳騙走手機。(圖／TVBS)

其他通訊行表示，他們通常會先收取訂金才會為客戶訂購手機，絕不可能在客戶未付清全款的情況下就讓對方把手機帶走。尤其對於使用預約轉帳的客戶，一定會等到實際收到款項後，才請客戶到店面取貨。因為店家有固定營業地點不可能逃跑，但買家卻可能找不到。

目前被騙走手機的賣家已經向警方報案，警方已受理案件並展開調查。據了解，已有4台手機被以相同手法騙走，但尚無法確認是否為同一人所為。受害者希望藉此提醒其他人在進行網路交易時能夠提高警覺，避免因給予對方方便而成為詐騙受害者。

