獨／台中越南移工販賣狗肉 「晶片認證」讓飼主心碎

台中警方與動保人士聯手逮捕一名涉嫌非法販售狗肉的越南籍移工，現場查獲多把刀械、磅秤等作案工具，冰箱中還發現疑似保育類水鹿遺骸！經確認，部分狗肉含有晶片，竟是飼主走失多時的愛犬「多多」。據統計，這些捕狗移工年獲利恐高達新台幣2000萬元，引發社會關注動物保護議題與現行法規漏洞。動保人士呼籲中央修法，以防止類似事件再次發生！

台中越南移工販賣狗肉 「晶片認證」讓飼主心碎。(圖／TVBS)

台中后里一起非法販售狗肉案件震驚社會，一名越南籍移工因販賣狗肉遭警方查獲，現場還發現疑似保育類水鹿的屠體。更令人心痛的是，部分肉品經檢驗後發現含有晶片，證實是飼主失蹤多時的愛犬。此案件揭露了部分移工非法宰殺犬貓及野生動物的黑市交易，年獲利恐高達2000萬元，引發社會關注動物保護議題與現行法規的漏洞。

警方詢問肉品的來源時，該移工卻否認，堅稱這些是牛肉，而非狗肉。(圖／TVBS)

台中市警方與動保人士於8月14日在后里聯手逮捕一名涉嫌非法販售狗肉的越南籍移工。執法人員在現場查獲多把刀械和磅秤等作案工具，並在移工住處的冰箱中發現疑似保育類水鹿被支解後的遺骸。當警方詢問這些肉品的來源時，該移工卻連連否認，堅稱這些是牛肉，而非狗肉。

冰箱中發現疑似保育類水鹿被支解後的遺骸。(圖／TVBS)

協助動保的新竹縣議員朱健銘表示，這些移工捕殺動物的方式主要有兩種：一是使用山豬吊設陷阱，二是餵食藥物。朱健銘解釋，雖然越南人有食用狗肉的習慣，但來台工作卻未能入境隨俗，反而從事非法宰殺販售的行為。

移工住處的冰箱中發現疑似保育類水鹿被支解後的遺骸。(圖／TVBS)

更令人心碎的是，在被查獲的狗肉上發現了晶片，經確認是一名飼主失蹤多時的愛犬「多多」。這位飼主表示，狗狗是從小帶回來養的，不久前走失後他一直在家附近尋找，但苗栗山區監視器不多，難以追蹤。最終接到通知得知愛犬已被宰殺販售，令他非常難過卻無可奈何。值得注意的是，該嫌犯在事件曝光隔天已經落跑，從合法移工變成非法移工。朱健銘進一步指出，這些捕狗移工有固定的「大本營」，主要透過宅配方式出貨。據動保協會調查統計，有不少合法來台的越南移工會招募逃逸同鄉，透過宰殺犬貓及野生動物賺錢，年獲利可能高達2000萬元。

這些捕狗移工有固定的「大本營」，主要透過宅配方式出貨。(圖／TVBS)

台中市動保處回應，此行為已違反動物保護法，將依法函送調查。然而，現行動保法雖規定宰殺犬貓可判處兩年以下徒刑，但由於查緝過程中難以獲得宰殺證據，多半只能以持有屠體或販售行為開罰。更棘手的是，嫌犯常利用外國人身分出境逃跑，使執法面臨困境。動保人士呼籲中央修法，以防止類似事件再次發生。

