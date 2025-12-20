一群年輕人在台中對15歲高中生進行恐嚇取財，引發社會關注。事件始於11月29日晚上6點，該名高中生與朋友在台中公園路上KTV唱歌時，突遭一群自稱「K歌圈」的年輕人帶到隔壁包廂，以15公分西瓜刀威脅，要求支付2萬元。這群年輕人不僅在KTV恐嚇取財，更追蹤至受害者就讀的直排輪店堵人。事件曝光後，警方已介入調查，高中生在父親陪同下前往派出所提出告訴，警方將依恐嚇取財、妨礙自由罪嫌方向偵辦。

獨／台中15歲男遭「K歌圈」持刀恐嚇！勒索2萬元還追到教室堵人。(圖／警方提供)

監視器畫面清楚記錄了一群年輕人在直排輪店門口徘徊的情形，儘管直排輪教練請他們離開，這群人仍堅持不走。直排輪教練表示，這群年輕人在KTV包廂內曾亮刀威脅班上一名15歲高中生。教練憂心學生安全，詢問後才了解事情的來龍去脈。

這群年輕人在KTV包廂內曾亮刀威脅班上一名15歲高中生 。(圖／民眾提供)

原來，這名15歲高中生於11月29日晚上6點與同學在台中公園路上KTV的101包廂唱歌時，突然被一群年輕人帶到隔壁包廂，遭到持15公分西瓜刀的人威脅嗆聲。儘管高中生道歉，對方仍不理會。在擔心人身安全的情況下，高中生答應會給對方2萬元。

這名高中生解釋，事情起因是他與朋友通電話時開玩笑說「你要包起來嗎」，被誤會是針對這群人說的。「我那時候也有跟他們解釋說不是在講他們，他就拿刀子然後就要砍我的動作，不讓我走，」高中生表示，「我就跟他說不然我道歉，然後給你們錢，我不知道怎麼辦，我很怕。」

高中生表示，「我就跟他說不然我道歉，然後給你們錢，我不知道怎麼辦，我很怕。」。(圖／警方提供)

據了解，這群自稱特定圈子的年輕人常出沒於台中北區KTV，喝醉後大聲喧嘩，已讓KTV業者感到困擾。高中生家長質疑，當時孩子在KTV包廂遭亮刀威脅時，轄區警方既沒有通知家長，也沒做筆錄，導致這群人12月初又追到2.5公里外的直排輪店堵人。

導致這群人12月初又追到2.5公里外的直排輪店堵人。(圖／警方提供)

第二分局文正派出所長楊俊宏表示，員警抵達包廂時現場並無糾紛等異狀，詢問在場民眾也表示無糾紛。直排輪店轄區的第三分局立德派出所長許逸維則表示，在現場發現有三男二女，其中三名未成年青少年已被勸離，警方會加強周遭的巡邏。

目前，15歲高中生父親已帶著孩子到文正派出所報案，警方也通知涉案人到案說明，將依恐嚇取財、妨礙自由罪嫌方向進行偵辦。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

