獨/台南夫妻重機遊福壽山「遭註銷車輛撞飛」 外籍駕駛逃逸
台南夫妻騎重機遊梨山，與小貨車對撞嚴重受傷！肇事車駛逃逸，警方追查中。事故發生在彎曲山路，重機雙載攜行李下坡，與上坡小貨車迎面相撞，夫妻被撞飛倒地，頭部、腳骨、肋骨、脊椎皆受傷，由救護人員送醫治療。肇事車為註銷車籍，駕駛是外籍移工，目前警方已查獲車輛，持續追緝肇事者下落。
台南一對夫妻騎著黃牌重機至台中福壽山旅遊途中，在梨山路段與一輛小貨車發生對撞意外，造成兩人嚴重受傷送醫。這對從台南出發的夫妻，經歷了超過250公里的旅程後遇上車禍。肇事的小貨車駕駛為外籍移工，事故後選擇逃逸，但已將車輛託人送至派出所。警方目前已找到肇事車輛並持續追查逃逸的駕駛，同時也在調查這起發生在彎曲山路上的交通事故原因。
事故發生在山路的彎道處，黃牌重機雙載並攜帶行李下坡，與上坡的小貨車迎面相撞，導致騎士夫妻被撞飛倒地。救護人員迅速趕到現場，發現兩人雖然清醒但因撞擊力道強大而嚴重摔傷，無法動彈。重機倒地現場，旁邊散落著兩頂安全帽。這對夫妻是從台南出發前往台中福壽山旅遊，單程車程就超過250公里。52歲的蔡姓男子是重機騎士，頭部有擦挫傷且左腳骨折；他的太太則是肋骨及脊椎受傷。兩人後來被轉院回台南的醫院繼續接受治療。
肇事的小貨車在事故後逃逸，經查該車輛已註銷車籍，駕駛為逃逸移工。李濟民表示，警方到場時發現小貨車已肇事逃逸，目前已查獲肇事車輛並正在採證中，同時持續追緝肇事駕駛。雖然駕駛沒有出面，但已託台灣友人將車輛開到派出所。這輛小貨車前擋風玻璃有明顯的蜘蛛網狀裂痕，下方凹陷，保險桿因撞擊而掉了一邊。
事故路段是彎曲的山路，路面狹窄，沒有分向線，也沒有反光鏡。依規定，雙方車輛都應該靠右行駛，注意車前狀況，在轉彎處減速慢行。警方將繼續調查這起事故，並尋找逃逸的外籍移工駕駛。
其他人也在看
這一天真的來了！鴻海造車賣車一條龍 Foxtron Bria 89.9萬起登場！
上週鴻華先進（Foxtron）以7.876 億元收購納智捷（Luxgen）100% 股權，內容還包含Luxgen母公司資產、旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等。這場交易讓台灣汽車產業進入重要轉折，箇中有何重點？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 11 小時前 ・ 15
世界最長高速公路隧道「天山勝利隧道」完工通車
號稱世界最長的高速公路隧道，位於新疆的「天山勝利隧道」，在今（26）日上午通車，隧道全長22.13公里，貫穿了天山，工程難度相當大，不過終於完工了。（葉柏毅報導） 綜合大陸媒體報導，天山勝利隧道中廣新聞網 ・ 4 小時前 ・ 16
全新國產電動車來了！ 「90萬有找」殺入市場
電動車競爭進入白熱化，鴻華先進收購納智捷後，在聖誕節這天上市全新國產電動車，走平價路線，但有進口水準，展現企圖心，專家分析競爭力十足，不過另一頭，韓系電動車也百萬有找，法國、德國品牌則比拚CP值，來勢洶洶。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 12
Toyota 第六代 RAV4 104 萬起正式展開預售！三車型六編成全數到位！
全新第六代日本進口大改款 RAV4 以三種全新外觀與內裝設計，並首次導入最新的 TSS 4.0 主動安全系統、可遠端遙控空調、車門與車窗的TOYOTA Connect 智能聯網系統、以及日本原廠 12.9 吋懸浮式音響主機等全新配備，自即日起全面開放預購，預售價 104 萬起。GOCHOICE購車趣 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
即日起開放預購 日本進口ALL NEW TOYOTA RAV4 導入三款車型 汰舊換新價99萬元起
即日起，全新第六代日本進口大改款 RAV4 以三種全新外觀與內裝設計，並首次導入最新的TSS 4.0主動安全系統、可遠端遙控空調、車門與車窗的TOYOTA Connect 智能聯網系統、以及日本原廠 12.9 吋懸浮式音響主機等全新配備，全面開放預購，汰舊換新預購價新台幣 99 萬元起！車訊網 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
遠低市場預期，Toyota 新世代 RAV4 104 萬起展開接單作業！
TOYOTA RAV4 自 1997 年導入台灣以來，累計銷售突破 32 萬台，並且亦曾是全球年度銷售霸主，深受國內外消費者肯定。現在，全新第六代日本進口大改款 RAV4 以三種全新外觀與內裝設計，並首次導入最新的 TSS 4.0 主動安全系統、可遠端遙控空調、車門與車窗的TOYOTA Connect 智能聯網系統、以及日本原廠 12.9 吋懸浮式音響主機等全新配備，將以全球銷售霸主之姿，為車主帶來嶄新的用車體驗，自即日起全面開放預購，預售價 104 萬起。2GameSome ・ 10 小時前 ・ 4
愛玩車／進口神車RAV4預售價曝光 網讚：這還不香嗎？
愛玩車／進口神車RAV4預售價曝光 網讚：這還不香嗎？EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
Nissan Serena小改款登場，同步擴展產品陣容
Nissan汽車於12月18日正式宣布，旗下長銷家庭用MPV「Serena」推出最新小改款版本，預計自2026年2月中旬起於日本市場上市，自1991年問世以來，Serena即將在2026年迎來35週年里程碑，長期以「貼近家庭需求」為核心定位，隨著家庭型態與用車情境的演變持續調整產品方向，成為日本家庭MPV市場中極具代表性的長壽車系。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 1
第6代神車TOYOTA RAV4預購價曝光 汰舊換新99萬元起
被喻為神車的TOYOTA RAV4在台灣累計銷量已突破32萬輛，去年並拿下全球銷售霸主，全新第6代大改款TOYOTA RAV4將於下個月上市，和泰（2207）汽車今天搶先公布預購價，汰舊換新預購價99萬元起。RAV4豪華版、尊爵版、尊爵+版、旗艦版預購價分別為104萬元、118萬元、123萬元、13自由時報 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
2026北市跨年晚會 北捷42小時營運不收班
「臺北最High新年城2026跨年晚會」12月31日登場，臺北市交通局表示，因應舞臺搭設與拆除及當日活動人潮，即日起在臺北市政府前廣場進行交通管制。另外，臺北捷運配合跨年晚會活動，當天連續42小時營運國立教育廣播電台 ・ 1 天前 ・ 1
3新電動車亮相！鴻華盤中股價漲逾8% 「Bria」入門款一台90萬有找、特點一次看
[Newtalk新聞] 鴻海（2317）集團旗下電動車公司鴻華先進（2258）繼上周收購納智捷（Luxgen）後又有新動作，昨日透過臉書直播，發表首發車款「Foxtron Bria」電動車，最低款入手價下殺至 89.9 萬元，也就是 90 萬元有找，最快 2026 年農曆春節前開始交車。 這項利多吸引市場的眼球，今（26）日台股開盤，鴻華盤中股價大漲 8.38%，至 43.95 元，成交量 3,123 張，是前一個交易日逾 4 倍。 Foxtron Bria 此次發表 3 車款：後輪驅動的入門款「Elegant」建議售價 89.9 萬元、中間規格的「Emerge」要價 104.9 萬元、四輪驅動的頂規款「Pioneer」則是 114.9 萬元。 3 車型均運用 Model B 為開發基礎、搭載容量 57.7 kWh 的磷酸鋰鐵電池，充電規格則是 CCS2／Type 2 的配置，全車系支援 134 kW 的最大 DC 快充功率，官方表示能在 30 分鐘內完成 10～80％ 充電過程。車身長寬高尺碼為 4,315 x 1,885 x 1,535 mm，車重約 1,870～2,020 kg新頭殼 ・ 7 小時前 ・ 2
【怎能不愛車】Audi TT「復活計畫」骨子裡竟是一輛保時捷！外觀曝光
消失舞台一段時間的Audi TT，終於露出回歸的曙光。幾個月前亮相的Concept C概念車，被視為這款經典小跑車「重生前哨站」，而近期原型車現身公共道路，更讓車迷確信：這不是紙上談兵。外界普遍預期，新世代跑車最快有望在2027年前後登場，象徵Audi正式為跑車血統續命。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
北門站大奔逃畫面曝「一片狼藉」！男持雨傘狂敲窗 目擊者：像屍速列車
台北捷運松山新店線25日晚間8點許傳出恐慌騷動，疑似一名男子搭乘捷運時恐慌症發作，手持雨傘瘋狂敲擊車窗與牆壁。乘客紛紛走避，不過乘客誤以為又有大事，在列車行經北門站時，造成許多乘客反方向狂奔「大逃亡」，畫面曝光，乘客個人物品散落一地，手搖飲也打翻。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 1
碰! 貨車直衝撞路邊車再撞柱子 疑疲勞駕駛釀禍
中部中心 / 蔡松霖 雲林報導一對老夫妻開貨車前往雲林送貨，結束行程北返彰化途中，在西螺發生車禍，整輛車疑似沒有煞車，直撞停在路邊轎車，接著又撞上柱子，車上貨品紙箱當場噴飛，還好駕駛夫妻傷勢沒有大礙。警方調查，疑似駕駛精神不濟才會釀禍。貨車駕駛疑似疲勞駕駛先撞路邊車輛又撞柱子 碰撞發生巨大聲響。（圖／翻攝畫面）小貨車越開越往外偏移，一頭撞上黑色轎車，又猛撞柱子，現場發出巨大聲響砰的一聲，把店家人員嚇壞了，最慘的是這輛黑色轎車，被猛烈撞擊後，整輛車往前衝停放在路邊的黑色轎車被猛烈推撞後 一路直衝。（圖／翻攝畫面）事情發生在25日，雲林西螺大橋南路，一對老夫妻開貨車從彰化到雲林送貨，北返回程時，在西螺發生車禍，駕駛疑似疲勞駕駛釀禍，丈夫身上多處擦挫傷，妻子腳部骨折，兩人意識都清楚。還好小貨車先是撞上停在路旁的轎車，減緩了部分衝撞力道後再撞柱子，否則這驚天一撞後果恐怕難以想像，警方也在調查詳細事故原因。原文出處：貨車駕駛疑恍神自撞！貨車撞轎車後又撞柱子 巨大聲響嚇壞人 更多民視新聞報導驚! 苗栗一家4口出遊失控自撞電桿 2人一度受困台中重機騎士撞護欄墜橋亡 彰化追撞事故孕婦傷投資股票2次面交150萬元 2詐欺車手逃撞車波及5人傷民視影音 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
低油壓警示一亮就熄火！美國福特渦輪引擎爆缺陷 NHTSA啟動調查
美國監管機構再度將目光鎖定福特小排氣量渦輪引擎。根據最新消息，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）已針對部分Ford車款啟動缺陷調查，原因直指1.0升渦輪引擎內部潛藏風險，恐在毫無預警的情況下導致潤滑系統失效，嚴重時甚至可能造成引擎直接報廢。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 1
台鐵電車線掉落交通一度中斷 今早7點恢復雙線通車
中部中心/李文華 彰化報導台鐵一列自強號，24日晚間因為集電弓故障，拉斷了電車線，造成台中到彰化間雙線不通，經過台鐵搶修後，直到25日早上七點，才恢復雙線正常行車，影響高達8千5百多人。故障正逢平安夜，讓大批度假或者返鄉旅客，被迫拉著大小行李，徒步走在鐵軌上脫困！民視 ・ 1 天前 ・ 1
車廠進口美規車蓄勢待發 預計2026下半年陸續引進
美國進口汽車關稅調降在即，各家車廠蓄勢待發，包括和泰車、裕日車、寶嘉聯合等業者已開始規劃從美國進口新車款來台，挾著美國進...聯合新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
頭燈模組故障眼前一片漆黑，Ford召回4.5萬輛Mustang Mach-E
Ford針對Mustang Mach-E進行召回，其原因是頭燈模組出現故障，預計將有4.5萬輛車受到影響，但解決方式很簡單，線上OTA更新即可。在2025年結束前Ford宣布召回2024年6月6日至2025年10月1日生產的Mustang Mach-E，預計將有4.5萬輛車受到影響。此次召回原因是因Mustang Mach-E頭燈模組故障，會導致車輛日行燈、近光燈、遠光燈等無法正常作動，方向燈作動頻率甚至也會變快，對此Ford宣布召回。預計2026年4月就會釋出更新軟體，屆時車主僅需OTA線上更新就能修復。因頭燈模組故障Ford召回Mustang Mach-E，明年4月會釋出更新軟體，車主OTA線上下載修復。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
【車迷俱樂部】 1.5T動力、煞車好像不夠用？ 2025 Custin全國大會師車主街訪
Hyundai Custin是目前國內150萬元內，專為家庭所開發的正七人座MPV車款，日前國內就有Custin車主Line群組，舉辦年度車聚活動，葛蘭特也藉此前往採訪眾車主用車心得，我們來聽看看這些Custin車主是怎麼說的？車訊網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
Lexus 當家純電跑旅 RZ 特仕登場！換裝超狂競技造型 性能同步升級
Lexus 去年 1 月發表全球限量 100 台的 RZ 450e F Sport Performance 特仕版，以如實還原 RZ Sport Concept 的超狂競技外型掀起話題，如今原廠再宣布將推出性能更為強勁的 RZ 600e F Sport Performance，提供 Black and HAKUGIN II（黑 x 白銀 II）、Black and Neutrino Gray（黑 x 淺灰）兩種版本，當地售價為 1,216.5 萬日圓起，約台幣 245 萬元，預計 2026 年 3 月在日本上市。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發起對話