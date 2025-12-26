台南夫妻騎重機遊梨山，與小貨車對撞嚴重受傷！肇事車駛逃逸，警方追查中。事故發生在彎曲山路，重機雙載攜行李下坡，與上坡小貨車迎面相撞，夫妻被撞飛倒地，頭部、腳骨、肋骨、脊椎皆受傷，由救護人員送醫治療。肇事車為註銷車籍，駕駛是外籍移工，目前警方已查獲車輛，持續追緝肇事者下落。

獨/台南夫妻重機遊福壽山「遭註銷車輛撞飛」 外籍駕駛逃逸。(圖／TVBS)

台南一對夫妻騎著黃牌重機至台中福壽山旅遊途中，在梨山路段與一輛小貨車發生對撞意外，造成兩人嚴重受傷送醫。這對從台南出發的夫妻，經歷了超過250公里的旅程後遇上車禍。肇事的小貨車駕駛為外籍移工，事故後選擇逃逸，但已將車輛託人送至派出所。警方目前已找到肇事車輛並持續追查逃逸的駕駛，同時也在調查這起發生在彎曲山路上的交通事故原因。

事故發生在山路的彎道處，黃牌重機雙載並攜帶行李下坡，與上坡的小貨車迎面相撞，導致騎士夫妻被撞飛倒地。救護人員迅速趕到現場，發現兩人雖然清醒但因撞擊力道強大而嚴重摔傷，無法動彈。重機倒地現場，旁邊散落著兩頂安全帽。這對夫妻是從台南出發前往台中福壽山旅遊，單程車程就超過250公里。52歲的蔡姓男子是重機騎士，頭部有擦挫傷且左腳骨折；他的太太則是肋骨及脊椎受傷。兩人後來被轉院回台南的醫院繼續接受治療。

肇事的小貨車在事故後逃逸，經查該車輛已註銷車籍，駕駛為逃逸移工。李濟民表示，警方到場時發現小貨車已肇事逃逸，目前已查獲肇事車輛並正在採證中，同時持續追緝肇事駕駛。雖然駕駛沒有出面，但已託台灣友人將車輛開到派出所。這輛小貨車前擋風玻璃有明顯的蜘蛛網狀裂痕，下方凹陷，保險桿因撞擊而掉了一邊。

事故路段是彎曲的山路，路面狹窄，沒有分向線，也沒有反光鏡。依規定，雙方車輛都應該靠右行駛，注意車前狀況，在轉彎處減速慢行。警方將繼續調查這起事故，並尋找逃逸的外籍移工駕駛。