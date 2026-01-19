獨／台8女神徐千京自豪追求者「可多了」 不愛「年下小奶狗」原因曝光

徐千京笑說追求者很多。董孟航攝

8點檔女神徐千京身材姣好，近來在《整形過後》中飾演被健身狂魔男友情勒逼隆乳的角色，劇中也大秀好身材。接受《鏡報》專訪時，被問到戲外感情狀況，雖說仍單身，但笑說追求者「可多了」。

35歲的徐千京坦言自己「比較難搞」，對於戀愛對象的條件要求很多，首先年紀上不能比她小，但是比她年紀大或是同齡男性，大多都已是適婚年齡，有對象或是已結婚，如果都不是，就可能是玩咖，或條件也沒有比她好。不過，徐千京笑說，可能也要開始「開放」了，主要是喜歡比較Man的男生，加上自己個性比較女強人，若年紀比她小就很容易變成「小奶狗」。

徐千京本身家庭條件就很好。董孟航攝

此外個性也要相合，徐千京坦言曾經相過親，對方是教授、比她大7歲，條件都不差，但是兩人沒共通話題，兩人相處時，都是徐千京在講話，她直呼：「太無聊了！」也嘆個性相合這一關「很困難」。

爸爸放話養她！徐千京坦言想凍卵

徐千京出生於醫生世家，爸爸是婦產科醫生之外，哥哥與姊姊也都是醫生，原本家人也希望她當醫生，但她只對表演有興趣。因為自己家中本身條件就很好，爸媽已為她在板橋買房，生活無虞，哥哥、姊姊都已婚生小孩，爸媽早就抱孫，不會催她結婚生子，爸爸更放話可以養她，但還是希望她身邊有人照顧，時不時也會問問周圍朋友，有不錯的對象可介紹給女兒。

徐千京坦言一度想凍卵。董孟航攝

徐千京也坦言，去年突然有一陣子很急著想結婚生子，因為閨密之中，也只剩她孤身一人，尤其過節時倍感孤單。她也想過要趕快去凍卵，但又怕因此身材走樣、影響拍戲工作，如果再過幾年還是沒對象，就真的會去凍卵。



