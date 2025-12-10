獨／吸過毒還高調炫「良民證」！女保全惹同業炸鍋 實際原因曝光

周女高調分享自己吸過毒，但仍可以申辦良民證。（圖／翻攝畫面）

吸毒犯竟還能當保全？30歲的周姓女子於臉書社團「保全同業爆料公社」上高調分享自己擁有吸毒前科但還是領到了良民證，引發同業譁然。不過，經CTWANT調查後，發現實際上周女並非真正的前科犯，僅分別於106年因涉毒被緩起訴；114年涉毒但不起訴，並被法院裁定沒收毒品。

周女今日（12月10日）在臉書社團「保全同業爆料公社」高調和社團成員分享「我雖然是毒品底案 *在司法判決書上都查的到但是良民證（全期間）和安調還是辦得過喔～」並秀出自己申請到的相關文件，以及判決書網站截圖。此舉引起眾人譁然，紛紛留言表示「去年有毒品案底，今年就能當保全？？」、「當藥頭也能做保全？」「沒有辦法 就算你是北車鄭傑 一樣能當保全...」等語。

不過CTWANT實際調查以後，發現周女其實並非真正的毒品前科犯，但過去確實有涉毒的紀錄，分別是在106年因為吸食毒品被緩起訴，並由法院裁定沒收周女被扣的安非他命以及吸食器。另外，周女也於110年的另案因涉毒被偵查，最終雖是不起訴處分，但仍由法院裁定沒收周女所持有的安非他命及吸食器。

因此，其實周女並非真正的前科犯，所以依法仍可獲得良民證。不過，該篇貼文之所以引起眾人關注，是因為根據「保全業法」規定，曾犯毒品危害防制條例者，不得擔任保全，而周女目前雖非前科犯但確實也有施用毒品的紀錄，未來是否能真的守護社區的治安，恐怕也是民眾最關心的問題。

