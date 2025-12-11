獨／吹到超標為止？ 酒駕男不滿吹兩次 警：未歸零重測

男子不滿接受酒測時，被要求吹兩次。（圖／東森新聞）





桃園一名男子日前喝了3瓶啤酒開車上路，但他不滿接受酒測時被要求吹兩次，第一次數值0.18，員警告訴他這只是測試，結果吹第二次，數值0.25，當場被依公共危險罪送辦。對此，桃園分局回應，因為第一次測試沒有歸零，員警發現之後立即中止，重新歸零測試。

警方vs.酒駕男子：「你是不是有喝，旁邊停一下，你有喝酒喔，（一點點，一點點），先下車，（好）。」

開車開到一半，被員警敲窗，要求臨停受檢，結果被抓包酒駕。駕駛控訴執法過程有瑕疵，為什麼酒測要吹兩次？

酒駕男子：「說這（第一次）只是測試，那我們再吹第二次，第二次當一達標的時候，兩個警察的反應，就覺得他們好像Bingo那種感覺。」

事發當天，駕駛在新北市三峽喝了3瓶啤酒後開車上路，打開車窗抽菸，被警方盯上。第一次酒測器顯示0.18，員警卻要他再吹一次，變成0.25，當場被依公共危險罪送辦。

控警程序有瑕疵男子：「我當然知道喝酒不能開車，警察抓這個都有他們的業績，甚至是獎金、嘉獎之類的，就覺得這樣子是好的嗎？」

面對當事人指控，警方提供密錄器，還原當時狀況。警方：「沒關係啦，給你喝水，漱口漱口而已。」

第一次吹，發現有狀況。警方vs.酒駕男子：「來來來，欸等一下喔，沒按啦，（沒有啦），我們程序這個要先歸零，啊沒有歸零，（剛有歸零了啊），沒有歸零，這數字就疊上去了。」

桃園分局表示，因為當下員警沒把酒測器歸零，就對民眾實施酒測，酒測器顯示的0.18是上一位受測民眾的數值，發現的第一時間立刻中止測試，並向當事人說明，換了新吹嘴，重新歸零測試。

員警：「麻煩你配合我們做一下酒精濃度的測試檢定。」

按照警政署規定，酒測只能夠吹一次，無論數值有沒有超過標準，都不得二次檢測，除非因為儀器異常，或者是受測者不符合流程，導致失敗。還是提醒民眾，黃湯下肚本來就不能開車騎車，駕駛心存僥倖，這下也學到教訓。

東森新聞關心您

酒後找代駕！飲酒過量有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車

