獨／和平大苑黑歷史曝！瘋狂粉絲自稱「周杰倫朋友」 一路進天王家中自拍

2022年時曾有瘋狂粉絲，以周杰倫朋友自稱，一路進入天王家中留下自拍照。(圖／翻攝自周杰倫IG)

台北地檢署近日偵辦跨國犯罪集團「太子集團」從事電信詐欺與洗錢犯行，拘提25人到案，4日發動47路大規模搜索，逮捕操盤手王昱棠等多名幹部，扣押實價登錄總價超過38億元的11戶「和平大苑」，此處更是天王周杰倫的住所。不過這也非和平大苑第一次傳出負面消息，2022年時就有瘋狂粉絲為一睹天王風采，竟在自稱「周杰倫朋友」的情況下被獲准進入，更直接進入天王家中留下自拍。

據了解，2022年時一名陳姓女子為周杰倫的瘋狂粉絲，其特地自南部搭車北上前往和平大苑，為的就是一睹天王風采。不過在準備進入和平大苑時，陳姓女子向保全自稱是「周杰倫的朋友」，要上去找周杰倫，竟因此獲得保全同意，直接被放行進入。

廣告 廣告

而更誇張的是，陳女抵達周杰倫所在的樓層後，也直接按門鈴找人，恰逢當時周杰倫與昆凌並未在家，家中僅有小孩和外傭，陳女同樣以朋友身分表示要找周杰倫，竟因此真的被放行進入周杰倫家中，讓她得以美美的留下一張自拍照。

據悉，周杰倫事後得知相當不滿，怒向管委會抗議，惟最終因為避免引起不必要風波，最終並未報警處理。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

年輕人不願吃苦？做1年離職被嗆「草莓族」 一票人直搖頭：拿香蕉只能請猴子

王子再發聲明3招賣慘 律師曝「范姜不同意分期付款」原因

又強又大的怪物！鳳凰颱風降大量致災雨襲台 專家示警：被掃到後果慘烈