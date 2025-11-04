獨／哪來的暗器！機車後座竟有「竹籤插進腳」 痛到她狂哭

楊小姐中午買午餐，和同事騎機車雙載，坐在後座的她，突然腳一陣刺痛，發現是一根長竹籤插進腳裡，當場痛的她不斷大哭（圖／民眾提供）

一名高雄女子楊小姐日前在中午外出買午餐時，遭遇離奇意外。當時她坐在同事的機車後座，行經高雄民生、復興路口時，突然感到腳部一陣劇痛，低頭一看竟發現一根長約3公分的竹籤直接插入她的腳踝下方。這起意外疑似是有人隨意丟棄的竹籤被機車輪胎輾過後彈起所致。所幸經過醫院急診處理後，確認未傷及神經或韌帶，目前傷口已逐漸康復中。

楊小姐中午買午餐，和同事騎機車雙載，坐在後座的她，突然腳一陣刺痛，發現是一根長竹籤插進腳裡，當場痛的她不斷大哭（圖／民眾提供）

這場突如其來的意外讓楊小姐痛不欲生。她描述當時的感覺就像「在串肉的感覺」，有明顯的肉感才讓她意識到發生了什麼事。當下她立即大叫，同事試圖協助拔出竹籤，但因為竹籤插得太深而無法取出。更糟的是，風吹動竹籤時，讓她感覺傷口一直在被攪動，疼痛難耐。由於事發時正值午休時間，他們找不到開門的診所，繞了近半小時才抵達醫院急診室。

當事人 楊小姐，懷疑是有人亂丟垃圾，輪胎輾過後彈起。（圖／民眾提供）

在醫院裡，護理師專業地處理了她的傷口。楊小姐表示，護理師先用碘酒消毒，接著熟練地將竹籤拔出，並確認竹籤沒有斷在傷口裡面。楊小姐看到完整拔出的竹籤長度約3公分，相當驚人。當時她因為疼痛而不斷哭泣，醫師還開玩笑問她是不是在燒烤，試圖緩和氣氛讓她放鬆一點。

還好沒有傷到韌帶或神經，過了4天，楊小姐傷口逐漸恢復，醫師建議，真的被異物插到，可以的話 就是原封不動到醫院處理（圖／民眾提供）

大同醫院急診部主任洪士強提醒，遇到類似情況時，最好不要自行拔除異物。他強調：「如果我們真的遇到這個傷口的話，當然我們盡量先不要破壞外面的完整，不要特地把它拔除，因為拔除之後有可能會有所謂的二度傷害。」

所幸楊小姐的傷勢並未波及韌帶或神經，事發四天後，她的傷口已經逐漸恢復，現在能夠行動自如。醫師建議，若真的被異物刺入，最好保持原狀直接就醫，因為貿然拔除可能導致大量出血，造成更嚴重的後果，增加後續處理的困難度。

