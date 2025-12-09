獨／唾液快篩揪毒駕！男辯「煙油正常的」一測是喪屍煙彈

騎士遭搜喪屍煙彈，唾液快篩呈陽性反應。（圖／TVBS）

唾液快篩已成為警方緝毒的新利器，自上路以來，台北市與新北市警方已分別使用超過570個和400個試劑。新北市三重一名男子因違停在紅線遭警方盤查，不僅在車內發現喪屍煙彈，唾液快篩也呈現陽性反應。雖然快篩能有效揪出毒駕，但每次測試需耗時10至20分鐘，讓外界質疑其效率是否還有改善空間。此外，唾液快篩的使用必須符合特定條件，包括當事人為駕駛、查扣毒品、聞到毒品氣味或駕駛坦承吸食毒品。

騎士遭搜喪屍煙彈，唾液快篩呈陽性反應。（圖／TVBS）

在新北市三重，一起違停事件引發警方注意，進而查獲毒駕案例。當時一名47歲陳姓男子將車輛違停在紅線上，引起警方注意。當警方上前盤查時，男子雖然表現配合，但警方在車廂內發現可疑物品。當警方詢問這些物品時，男子強調「正常的啦」，反而引起更多懷疑。經檢查，警方發現這是喪屍煙彈，隨後對男子進行唾液快篩，結果呈現陽性反應。

近年來，毒駕案件頻繁發生，造成許多無辜家庭破碎。警方為了更有效打擊毒駕，開始使用唾液快篩，相較於傳統方法，能更快驗出駕駛是否吸食毒品。目前，台北市各分局依查緝能量發放30至100劑，總計約2000劑，19天內已使用570個。新北市各分局發放40至150劑，總計超過2000劑，同期使用超過400個。其他地區如花蓮，總共配置200劑，其中花蓮分局和吉安分局就占了一半。

唾液快篩的使用有嚴格條件，除了當事人必須是駕駛車輛外，還需符合查扣毒品、聞到毒品氣味或駕駛坦承吸食等條件之一。雖然唾液快篩上路不到一個月，各分局已陸續使用，成效明顯，但每次驗測需要10至20分鐘，這段時間難以確保嫌犯不會趁機逃跑，因此外界認為仍有改善空間。

