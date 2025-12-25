獨／嚇壞！ 報佳音突遇6.1強震 醫院志工「聲音顫抖」仍傳遞平安

台東平安夜發生規模6.1強震，恰逢台東基督教醫院志工正在市區報佳音。（圖／TVBS）

台東平安夜傍晚發生規模6.1強震，台東基督教醫院志工當下正在報佳音，平安夜唱到一半突然天搖地動，沒想到，志工已經嚇得聲音顫抖仍繼續傳遞平安，每個人回想起當下仍心有餘悸，經過一夜統計，地震造成三件瓦斯外洩，一起住宅火警，沒有重大災情。

台東平安夜發生規模6.1強震，恰逢台東基督教醫院志工正在市區報佳音。（圖／TVBS）

當台東基督教醫院志工們在平安夜挨家挨戶報佳音時，突然間天搖地動，規模6.1的強震讓所有人都嚇壞了。儘管志工們的聲音已經開始顫抖，他們仍然堅持繼續唱著「照著聖母也照著聖嬰」，傳遞平安的訊息。震後，許多店家的物品東倒西歪，幾乎無一倖免，甚至有店家特地邀請志工前來報佳音，希望能帶來平安。

台東基督教醫院志工王美媛回憶道，當時突然一聲巨響，她以為發生了什麼事，當下還沒反應過來，震動是瞬間的，之後他們繼續報佳音。她注意到店家老闆臉色都變了，希望志工們能把平安帶進店裡。另一位志工羅海鵬也表示，地震搖得很厲害，他們確實被嚇到了，這真的是一個非常特別的聖誕節晚上。

醫院志工表示，地震搖得很厲害，真的是一個非常特別的聖誕節晚上。（圖／TVBS）

這群醫院志工包括院長、醫師、護士以及牧師，過去他們只在院內報佳音，很少上街。沒想到今年踏出戶外就遇到強震，他們在天災當下仍持續傳遞平安，恰好是民眾當時最需要的。而地震當晚，消防隊也忙碌不已。

救災救護指揮中心小隊長鍾昌修表示，當時消防局指揮中心受理了三件瓦斯漏氣事件以及一件住宅火警。經過一夜的災情統計，除了這些事件外，台東體中校舍出現嚴重毀損，台東大學也有管線破裂、天花板掉落的情況，整個地板都淹水。所幸這次強震沒有造成人員受傷，是不幸中的大幸。

