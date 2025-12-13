獨／四國大眾女湯「有長髮男」！ 台女「被看光」怒：飯店慢半拍

大眾女湯內，竟發現有長髮男子進入泡湯。（圖／東森新聞）





冬天到來，不少民眾會安排出國泡湯行程，不過日本四國香川縣一間相當知名的溫泉飯店，近期有台灣旅客控訴入住期間，在大眾女湯內，竟發現有長髮男子進入泡湯，當事人痛批，都已經被看光了有什麼用，對此日本飯店道歉解釋，說依規定無法對所有人查驗身分。

冬天到不少人愛泡湯，尤其是四國香川縣這湯屋，超復古經典日式建築，不只外觀氣派宏偉，浴池佔地更是號稱四國最大，只不過近期有台灣旅客入住，卻遇到大問題。

當事民眾指控，12月9號入住這間溫泉飯店，當天晚上前往大眾女湯泡湯時，沒想到一進入池內，竟發現現場有一名身材壯碩留著長髮的男性正在泡溫泉。突如其來的畫面，讓女子當場嚇壞，也感到相當不適。

廣告 廣告

當事人A小姐：「背影可能比較像男生，所以我們就是很怕他真的是男的，最後是有跟飯店人員反映這件事情，他洗完澡之後，去更衣室的時候，工作人員才上前查看，發現他是男生。」

女子強調，當下看到對方時，一開始只覺得他只是長得比較中性的女生，直到其他女團員開始討論，加上男子在室內走路，一直拿毛巾狂遮私密部位，開始讓女子覺得怪怪的，後來跟工作人員反應，才發現代誌大條對方竟然是男生。但這個結果，讓女子更火大，質疑飯店動作慢半拍。

當事人A小姐：「隔天早上飯店經理有來遊覽車上面跟我們道歉，說這種事情沒有辦法對每一個旅客去驗明正身。」

男子闖入女湯，後續雖然遭到日本警方帶回處理，不過疑似僅經過短暫詢問，就被釋放，也讓當事女子無法接受。而針對日本溫泉泡湯文化中，相關管理與辨識制度是否過於鬆散，對此旅遊達人這樣說。

旅遊達人傑菲亞娃：「他並沒有人在門口去驗證你的身分，我們該根據他們的規定，去享受這個泡湯文化。」

日本知名飯店泡湯出大包，不只讓當事人留下陰影，也讓不少台灣旅客對這間日本知名溫泉飯店，信心打了折扣。

更多東森新聞報導

獨家／泡湯旺季突歇業！八煙劣勢「距市區遠、附近荒涼」

礁溪泡湯之旅變調！駕駛撞傷24歲警 妻還原當日行程

泡湯體驗差！客怨「有螞蟻、床有餅乾屑」 業者致歉

