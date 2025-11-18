獨/「四度罹癌」老公又驟逝！從埋怨到重生 她22年嚐盡辛酸

榮惠芬歷經四次癌症與喪夫之痛，至今已與癌症共處近22年。從2004年首次罹患乳癌，到後續三次肺腺癌及骨轉移，她憑藉堅強意志力與家人支持，一次次戰勝病魔。她分享抗癌經歷時表示「罹癌這四次，其實說起來也是真的蠻辛苦的，但我就是面對它，處理它，最後放下它。」

榮惠芬歷經四次癌症與喪夫之痛，至今已與癌症共處近22年。（圖／榮惠芬授權提供）

第十四屆抗癌鬥士榮惠芬近日受中天新聞《健康我+1》頻道訪問，回憶2004年首次被診斷出乳癌時，「就像一般人一樣，如晴天霹靂，腦筋都一片空白。」當時她的兩個女兒還小，分別是國小五年級和三年級，她選擇不告訴孩子實情，僅說自己生病需住在阿嬤家。由於放療需要週一至週五在台北進行，每週一離家時，小女兒總是抱著她哭著說「媽媽我不要你去台北。」這是榮惠芬在整個罹癌過程中唯一掉淚的時刻。

經過三年，榮惠芬在2007年被診斷出第二次癌症——肺腺癌一期，進行了右肺中葉全切除手術。她的大女兒回憶「我印象很深刻是開刀完隔一天，她還躺在床上，引流管一直流血出來，那時候她完全講不出聲音，非常虛弱。」術後，榮惠芬積極復健，爬樓梯、爬山、練氣功，身體逐漸恢復。

2010年，榮惠芬第三次罹癌，右下葉又出現三顆惡性腫瘤。當時她一度抱著「鴕鳥心態」不想繼續治療，選擇用自然療法與癌細胞和平共處了七年。然而2017年，癌症復發並轉移到左髖關節，她表示這是最嚴峻的一次。「那個痛到...癌細胞把骨頭都吃空了，痛的時候尤其在半夜，就會像電鑽鑽骨頭那種感覺，真的比生孩子還痛。」榮惠芬形容，「因為它每隔一個小時就痛一次，沒辦法好好睡，整個身心狀況都不好。」後來她進行了左髖關節置換手術，住院長達25天。

2017年，榮惠芬的癌症復發並轉移到左髖關節，她表示這是最嚴峻的一次。（圖／榮惠芬授權提供）

小女兒回憶「我是25天都住在醫院裡面，就都睡在沙發上。」她與父親輪流照顧母親，「我晚上睡那邊，白天去上班，換爸爸來照顧媽媽。」術後復健過程同樣艱辛，物理治療師幫忙推開疤痕沾黏處時，榮惠芬直言「痛到我真的眼淚都掉出來了」。

面對四次癌症，榮惠芬表示最想放棄的是最後一次。「肺腺癌轉移到骨頭，吃第二代的標靶藥妥復克，副作用很多，全身發癢、頭上長膿皰疹、一天拉八次腹瀉、甲溝炎，抓到皮都抓破流血，真的很難耐。」但想到女兒和家人，她選擇繼續堅持，「快樂一天、傷心一天，我為什麼不選擇每天要快樂？」

就在榮惠芬第四次癌症恢復近一年時，她的丈夫因感冒引發急性呼吸窘迫症候群，短短一個月就離世，她回憶道「那段時間小女兒陪我睡，我側著睡，她問『媽媽妳怎麼了』，她知道我在流淚。」榮惠芬表示「那時候每天都情緒很低落，一直哭，大概半年我足不出戶。」

榮惠芬第四次癌症恢復近一年時，她的丈夫（左）因感冒引發急性呼吸窘迫症候群，短短一個月就離世。（圖／榮惠芬授權提供）

榮惠芬的抗癌故事不僅是一場與疾病的搏鬥，更是一部關於家庭支持與生命韌性的見證。從2004年首次被診斷出乳癌，到如今已與癌症共處22年，她的堅毅精神激勵著身邊每一個人，一句「我就選擇每天要快樂，要樂觀的過每一天」簡單卻深刻的信念，成為她面對生命挑戰的力量源泉。

然而，榮惠芬如何在丈夫離世後重新找到生活的意義？又是什麼特別的方法幫助她從悲傷中走出來？她與兩個女兒之間又發展出什麼樣的特殊情感連結？更多關於榮惠芬抗癌路上的心靈支柱與生活轉變，將在本週四晚上7點整為您揭曉。

