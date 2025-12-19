獨／囤物逾十年！ 鄰居嘆束手無策 屋主聾啞 月花四萬顧母

物逾十年！鄰居嘆束手無策，屋主聾啞，月花四萬顧母。（圖／TVBS）

台南一名55歲聾啞女性林小姐，長達十餘年的囤物行為困擾鄰居，儘管鄰居多次協助清理甚至提起法律訴訟，問題仍無法獲得解決。林小姐是一位清潔員，每月需花費4萬元照顧住在安養院的母親，她透過紙筆溝通表示，撿拾回收物品囤積在家中是為了增加收入改善生活。這種情況已成為社區長期難解的問題，鄰居和里長雖多次介入但效果有限。

林小姐的囤物習慣已持續十餘年，造成住家陽台堆滿雜物，甚至連門都無法關閉。鄰居表示，過去情況更為嚴重，雜物曾堆積至住家外部及樓梯間，他們曾透過法律途徑試圖解決問題，包括處以罰款，但效果有限。

不僅鄰居感到無奈，里長也曾參與協助清理工作，但清理後不久，雜物又會重新堆積成山。林小姐雖是聾啞人士，但能透過手語和紙筆表達自己的處境。她承認有撿拾物品的習慣，並解釋這是為了增加收入，改善生活品質，同時支付母親在養老院的費用。不過，林小姐表示目前並無經濟困難，且感謝公司課長提供工作機會讓她得以維持生計。

里長辦公室服務人員描述林小姐母親的健康狀況非常糟糕，之前因嚴重駝背問題，尚能乘坐摩托車外出領取便當，但現在情況更加惡化。

林小姐今年55歲，獨居未婚，在台南擔任清潔員已有十年，之前曾是文書處理員。她的母親目前住在養老院，每月費用至少4萬元，這促使林小姐在閒暇時間撿拾回收物品來增加收入。鄰居表示，這個問題已存在多年，每任社區主委都面臨相同困擾。雖然公共區域的堆積物可透過法律手段處理，但對於林小姐住家內部的情況，外人難以干涉。

目前林小姐已逐步改善情況，雖然家中物品仍然眾多，但已不影響公共區域，也暫時沒有產生惡臭或蚊蟲問題。即使提起法律訴訟，也難以徹底解決問題。為避免關係惡化，鄰居們只能無奈讓步。

