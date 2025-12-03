獨／國小門口前「連揍3拳」！ 陌生男隨機攻擊放學男童

男童無辜遭陌生男連揍3拳，家長怒告傷害。（圖／TVBS）

一名男子在新北市某國小門口無故襲擊一名放學男童，連續三次攻擊男童頭部，造成頭部紅腫。事發當天下午4點多，這名身穿黑衣黑褲的男子除了攻擊男童外，還沿路以打火機點火，甚至燒民宅鐵門把手，危及公共安全。男童父親接獲通知後立即趕到現場，並帶孩子至派出所提告傷害。此事件引起家長及社區居民的恐慌，也凸顯校園周邊安全問題的嚴重性。

事件發生在一所新北市國小正前方，當時正值放學時間，許多學童和家長都在現場。目擊者表示，該名男子緩緩經過騎樓，朝一群孩童方向走去，突然伸出右手重重敲打男童頭部。男童當場嚇傻，站在原地不敢動彈。雖然現場有婦人試圖阻止，但因擔心男子會攻擊其他人而不敢上前抓住他。站在路口的導護老師發現情況不對，立即跑過來關心受害學童，而嫌犯則趁機逃逸。

警方接獲報案後迅速趕到現場處理。據了解，涉案男子年約33歲，沒有正當工作，經常在附近閒晃並自言自語。附近居民表示，這名男子在過去半年才開始出現攻擊行為，沒想到這次竟然傷害無辜兒童。男童父親表示，在那麼多人和小朋友的地方，這名男子竟然敢如此動手，用力捶打小朋友頭部三次，造成孩子頭部紅腫，當下小朋友反應有點傻住。他強調，一個成年男子對一個小學生動手，還使出全力攻擊，最惡劣的是隨機攻擊路人，而且還是小朋友。

男童父親得知兒子被襲擊後，立即放下工作趕到學校，之後陪同孩子到派出所完成筆錄。他呼籲上下學時間警方應該多派人力，才能保障學生安全。這起事件讓家長既憤怒又心疼，也讓大家質疑為何在應該最安全的校門口，孩子在沒有與陌生人互動的情況下，竟然會無辜遭到暴力攻擊。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

