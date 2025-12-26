獨／國道自撞翻車才脫困 22歲男遭後車撞亡 家屬控駕駛神隱

國道3號南向南州路段，日前發生一名男子在駕車時自撞內側護欄導致翻車，卻不幸被後方高速行駛的汽車撞飛身亡。（圖／TVBS）

日前，國道3號發生一起死亡車禍，一名22歲沈姓男子先是自撞內側護欄後翻車，才剛爬出車外，就被後方高速汽車撞飛身亡，事後肇事駕駛原本答應家屬要幫忙付喪葬費，卻突然人間蒸發，而家屬為了替兒子討公道，也向高公局陳情，希望能改善事發路段照明不足問題。

事故發生當晚，沈姓男子的汽車在翻覆後仍打著雙黃燈警示後方車輛，路過的車輛也都有減速通過，路肩還有熱心民眾揮舞手電筒示意。死者母親表示，前面3、4台車都有減速慢行，唯獨肇事車輛幾乎沒有減速就直接撞上去，撞擊後往前開了好長一段路才停下。雖然警消迅速趕到現場處理，但沈姓男子最終仍不幸喪生。

死者母親難以接受這個事實，她解釋事發路段有一個彎道且完全沒有路燈，推測可能是因為路太暗，兒子看到彎道時已經來不及反應才會自撞。這起悲劇發生在8日晚間9點多，當時沈姓男子正要前往上班途中。

為了替兒子討回公道，死者母親同時向高速公路局陳情，希望能改善事發路段照明不足的問題。（圖／TVBS）

讓死者家屬更加憤怒的是，肇事駕駛在事後原本答應支付喪葬費用，卻突然失聯。死者母親表示，肇事者先是聲稱要去韓國，之後又說是去玩，但實際上是躲了起來，傳送訊息給對方已讀不回，打電話也無人接聽，半個多月過去宛如人間蒸發。

為了替兒子討回公道，死者母親同時向高速公路局陳情，希望能改善事發路段照明不足的問題。根據統計數據，今年國道3號420到425公里崁頂路段已經發生210起事故。雖然並非每起意外都是因為燈光不足導致，但高速公路局現已決定加裝LED單眼導標，盡可能降低車禍發生率，避免類似悲劇再次發生。

