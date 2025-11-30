獨／國道輾掉落物砸後車！貨車駕駛遭求償13萬 喊冤「沒過失」

貨車駕駛行駛國道輾過掉落物，噴濺砸中後車，遭索賠13萬喊冤。 (圖／TVBS)

國道上行駛的車輛意外輾過掉落物，導致這些物體被彈飛並砸中後方車輛的事故近來頻傳。一位貨車駕駛柯先生就遇到這樣的困境，他在國道一號北上重慶匝道口輾過不明物體後，該物體往後飛出並砸中後方黑色轎車，造成13萬多元的修車費用。儘管柯先生認為自己也是受害者，卻仍被對方的保險公司要求賠償，讓他感到相當冤枉且無奈。

國道上行車危機四伏，不明掉落物可能造成嚴重的連鎖事故。根據報導，除了柯先生的案例外，還有其他類似情況發生，例如一輛白色休旅車輾過一根鐵條後，鐵條飛起差點砸毀後方車輛的擋風玻璃，若飛進車內可能導致駕駛和乘客有生命危險。聯結車行駛在國道上時左前輪突然輾過鐵條，鐵條往後噴飛發出碰的一聲，砸中後方車輛的情況也不只一起。

柯先生表示，事發當時他確定自己的車輛沒有任何零件脫落，推測可能是前方大卡車或大貨車掉落的物體。更令他不解的是，對方車主當場並未告知他，而是選擇在23小時後才去報案，他也是隔天才知道這件事。柯先生強調自己在國道上車速快的情況下，根本無法預期會輾到東西，且當時國道監視器也沒有拍到東西是哪輛車掉落的。

法扶諮詢律師蕭仁杰認為，交通事故的肇責判斷應該請警察單位找出掉落物是哪一部汽車所掉落的，那部車的駕駛人才必須負過失責任。他指出碾壓掉落物的柯先生應該沒有任何肇事責任。

時隔兩年後，柯先生收到保險公司的民事求償傳票，讓他難以接受。現在他必須透過法律途徑與保險公司釐清自己是否有責任，這段經歷讓他對開車上高速公路產生陰影。這起事件也反映出國道行車安全的隱憂，以及在責任認定上可能面臨的複雜法律問題。

