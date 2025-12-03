獨／國防醫學生樓梯間硬上前女友遭起訴！ 被害人焦慮到2度用藥過量

阿民被提分手後化身恐怖情人，不僅對花花施暴更在校內性侵得逞。（示意圖／shutterstock）

花花（化名）和阿民（化名）2016年就讀國防醫學院時曾短暫交往過，沒想到阿民竟會對花花施暴，最終也因此而分手。孰料，分手以後，阿民變本加厲，不但會跟蹤她的行蹤，更會趁四下無人之際對其施暴、性侵。最終，花花選擇提告，士林地檢署也於近日偵結此案，並依妨害性自主罪起訴阿民，但花花向CTWANT透露，對她來說惡夢仍未結束，想到之後開庭要面對更多質疑和再次回想細節，就讓她焦慮無比，甚至因此在收到起訴書以後2度用藥過量。

廣告 廣告

阿民被花花提出分手以後化身跟蹤狂，經常趁四下無人之際對花花施暴以及性侵，過去花花曾向CTWANT透露阿民在這段時間內曾多次對她施暴，包括掐脖、在她身上捏出瘀青痕跡等，且阿民的恐怖行徑班上同學人人皆知。

阿民竟在校內大樓的樓梯間對花花性侵得逞。（圖／翁靖祐攝）

更駭人的是，2017年2月6日，身高185公分的阿民，在校園內的樓梯間對身高僅有160公分的花花性侵得逞。事後，花花向國防醫學院的校內提出性平會申訴，卻遲遲等不到校方為她伸張正義。

畢業以後，花花得知2024年的7月阿民即將來到她所隸屬的醫院受訓，為了避免大學的惡夢再度上演，花花決心為自己勇敢一次，除再向國防醫學院提出性平申訴以外，同時也對阿民提告妨害自由、妨害性自主，最終阿民才被調至高雄的軍醫院。

2024年12月性平會結果出爐，認定性侵案成立，學校對已經畢業的阿民記2大過懲處，但他的醫師職涯卻絲毫沒有受到影響，花花不敢置信表示這樣的人居然還可以繼續當醫生。不過，國防醫回應，記兩大過是根據性平會建議所進行的懲處，後續會待司法結果出爐後，再審視是否追加懲處。

本案於今年1月召開偵查庭，雖然阿民到案以後均否認犯行，僅承認雙方曾在自願的情況下發生性行為，不過檢方認定花花事後均向友人哭訴，且與偵訊過程時的陳述一致以及校內性平調查報告等，最終於日前偵結此案，並依照妨害性自主罪起訴阿民。

在本案被告阿民被起訴以後，花花再度向CTWANT傾訴，自1月開完偵查庭以後，她就飽受緊張和焦慮，很怕如果不起訴的話，就再也不會有人相信她。但如今真的起訴了以後，她又開始擔心即將面對法庭上的各種質疑。

花花表示，想到要去回憶、重複描述那段過往，還有對方律師定會找碴並拋出很尖銳的問題，就不知該如何是好。她說，想到這些心情就一直很焦慮，連精神科的醫師都擔憂她是否能撐過去，而花花在收到起訴書以後，也因為這些擔憂的情緒2度發生用藥過量的情形，她心酸地表示，對於開庭完全沒有任何期待，只希望對方可以不再繼續當醫生，並得到應有的懲罰。

另外，花花也和本刊透露，當初學校不讓她開性平會，她也在幾個月前去軍醫局申訴，最終那個心輔官也被懲處。花花說，她一路以來受到很多質疑，甚至有人指她是在仙人跳，但她心碎地表示自己連民事都沒有告，還要自掏腰包請律師「到底是怎樣的人，會因為編一個故事這樣不停吃藥然後進出急診？」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

清潔員撿「32元舊電鍋」送拾荒婦！遭褫奪公權1年 法務部回應了

媽生病請妻照顧遭拒 月給4萬家用丈夫嗆「換妳去上班」被全場炮轟

遭酸「背景不純」網紅星爺霸氣16字回 跨足新事業、起家背景曝光