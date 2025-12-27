獨／地下博弈高風險 揭密！「贏家變受害」老闆才全贏

地下博弈暗藏風險多。（圖／資料畫面）





地下博弈對於民眾來說暗藏高風險，《EBC東森新聞》獨家揭密，這類網站的運作基本上不會採取面交。知情人士指出，一旦網站發現民眾贏太多，最常使用的方式是直接限制帳號使用，或是根本不出金，乾脆換一個網站繼續經營；換句話說，真正「全贏」的都不是民眾，都是業者。



日前發生一起相約面交34萬彩金，但是錢一剛拿到手就被搶走的案件，警方追出幕後主嫌就是莊家。但為什麼他們不是選擇線上直接出金，而是線下面交？這也讓整起案件疑點重重。



知情人士：「要約現場交收，這種就滿特別的。講難聽點，這種就是老鼠會，我現在設了一個這個東西，下面就會有下線丟這些網站，有人玩我們就可以賺水錢。很多人去PO這些東西，正常都不會去跟，真正的玩家是認識的，或者是見面。」



博弈網站暗藏風險，業者看你贏太多，可能會把贏錢玩家的帳號先鎖住，暫時不出金；或更狠一點，直接不出金。



知情人士：「比較沒有道德來講，我今天做了一個遊戲出來，我就是要來拿錢而已。我贏了我要拿，我輸了我不給，就是要拚（玩家）贏超過他的範圍之後，他就不出金。因為他也沒錢出，他直接把網站關掉，自己再重開另一種遊戲。」



知情人士認為，一般博弈網站利用面交出金機率不高，賭客也可能是遇到詐騙；如果不是，也凸顯台灣還有博弈網站機房可能「黑吃黑」。地下博弈暗藏風險多，一時的贏家，最終可能都變受害者。



