獨／垃圾車路上無預警冒火煙 清潔員變消防隊忙撲滅

台南市環保局的垃圾車在永康區收集垃圾時突發意外，車斗內部無預警起火燃燒，原因竟是民眾不當丟棄瓦斯罐所致。事件發生於30日傍晚五點半左右，清潔人員與消防隊緊急合作撲滅火勢，最終不得不將所有垃圾倒出才找到起火點。台南市永康區清潔隊長李興峰表示，瓦斯罐在壓縮過程中爆炸，不僅造成驚險場面，也嚴重延誤了清潔隊的工作行程，提醒民眾高壓氣瓶應妥善分類回收，避免引發公共安全危機。

清運過程突然起火，垃圾車內部悶燒，消防隊結合清潔員邊滅火邊找火源。（圖／TVBS）

當垃圾車正在台南永康區中正南路的傳統社區收集垃圾時，車輛突然停止前進，工作人員立即拉起水線，忙著灑水滅火，因為垃圾車已冒出陣陣濃煙。雖然消防隊迅速趕到現場支援，但濃煙越來越大，從前面或後面灌救似乎效果有限，最後只能採取釜底抽薪的方法。

目擊民眾描述當時的情況十分恐怖，表示垃圾車剛停下，他們才剛倒完垃圾就突然起火了。經過一番折騰，清潔人員不得不將整路收集的垃圾全部倒在地上，形成一座小山，才發現其中兩袋垃圾底部明顯燃燒，而且與高壓氣瓶有關。

清運過程突然起火，垃圾車內部悶燒，消防隊結合清潔員邊滅火邊找火源。（圖／TVBS）

台南市永康區清潔隊長李興峰解釋，含有易燃性氣體的瓦斯罐被丟入垃圾中，在壓縮過程中爆炸，容易造成今天這樣的結果。清潔人員表示他們需要在現場等待夾子車來載運垃圾。為了安全起見，消防隊持續為車斗降溫，擔心可能有殘存的火苗。

垃圾車清運突然起火，原來是有人丟瓦斯罐，壓縮時氣體外洩遇高溫瞬間燃燒。（圖／TVBS）

這起事件不僅造成驚險場面，也讓清潔隊的工作行程嚴重延誤。隨著年關將近，民眾常會聚餐或大掃除，因此任何用過的高壓氣瓶都應妥善分類回收，以免在壓縮過程中起火燃燒，引發更大的公共安全危機。

