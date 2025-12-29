獨／基隆三男搖搖晃晃「趴桌搓物」 店家聞怪味報警全抓到

3名男子在基隆七堵五福社區一家店鋪騎樓內疑似吸食毒品，被監視器拍下全過程。事件發生在12日凌晨，這些男子行為怪異，有人蹲坐在地，有人趴在桌上搓物品，甚至走路搖晃、臉部表情異常。店家隔天開門發現現場髒亂，除了垃圾、菸蒂外還留有怪異氣味，經查看監視器後立即報警。警方迅速追查並掌握嫌疑人身分，依違反毒品危害防制條例罪嫌進行偵辦，並已採集尿液送驗。

3名男子深夜在騎樓吸毒，走路搖晃還留一地髒亂。（圖／TVBS）

事發當晚，3名男子聚集在店鋪騎樓下，原本有說有笑，接著開始進行可疑活動。監視器畫面顯示，其中一人蹲坐在地，另有人趴在桌上像是在搓物品，疑似在準備吸食毒品。即使透過螢幕觀看，也能明顯看出這些人走路搖晃不穩，臉部表情異常，行為極為可疑。

附近居民對此事似有所聞但不敢多言。當被問及是否注意到有人在店門口吸毒時，居民表示沒有發現。而當被詢問是否有人亂丟垃圾時，居民表示可能是在凌晨時分，他們已經關門了。

警方接獲報案後立即行動，透過追查周邊監視器畫面，很快就掌握了3名嫌疑人的身分。警方已依違反毒品危害防制條例罪嫌對他們進行偵辦，並已採集尿液送驗以確認是否有吸食毒品。

事後證實這3名男子確實涉嫌吸毒，他們不僅在公共場所從事非法活動，還留下滿地垃圾和異味，嚴重影響了附近住戶的生活品質。這起事件也引發了社區對於公共安全和環境衛生的關注。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

