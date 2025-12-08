獨／場面壯觀！林柏宏、李李仁前進越南 《96分鐘》首映 林太太瘋狂

林柏宏、李李仁前進越南掀起追星熱潮。（圖／TVBS、翻攝IG@ChiKhenPhimHay2.0）

林柏宏和李李仁前往越南宣傳國片《96分鐘》，引發當地粉絲熱烈追星潮，從機場到首映會場所到之處都擠滿粉絲。兩位演員分別因《鬼家人》和《意難忘》在東南亞地區廣受歡迎，此次越南之行更受到當地影迷熱烈歡迎。值得注意的是，越南片商特別找來當地知名演員為電影配音，並製作神還原台灣版的海報，讓台灣影迷差點誤以為是翻拍版本，引發網路熱議。

國片《96分鐘》在越南舉行首映會，由林柏宏和李李仁這兩代男神合體亮相，吸引大批粉絲到場支持。活動現場人潮洶湧，場面相當壯觀。林柏宏特別學了越南語向粉絲問候：「很高興見到你們」，展現對當地文化的尊重與親近。許多「林太太」也熱情參與，使活動現場更加熱鬧。

越南片商為了宣傳《96分鐘》，不僅找來當地知名演員為電影配音，還特別製作了一版越南配音演員的海報，神還原台灣版海報的風格和氛圍。這些海報在網路上曝光後，讓台灣影迷一度以為是翻拍版本，引起不少討論。林柏宏也在社群媒體上特別轉發這些海報，向粉絲分享這個有趣的發現。

《96分鐘》越南版海報神還原台版。（圖／96分鐘）

雖然這趟越南行程並未公開，但林柏宏和李李仁一現身機場，立即被守候多時的上百名粉絲團團包圍。現場粉絲熱情高漲，場面相當熱烈，甚至一度引來當地警方關切。這顯示兩位台灣男演員在越南擁有極高人氣，氣勢驚人。《96分鐘》講述一個關於車站炸彈威脅的緊張故事，引發觀眾好奇與期待。此次越南首映會的成功，也展現台灣電影在國際上的影響力。

