台中一處嚴重的垃圾屋在21名志工9小時的清掃下，從堆滿雜物、蟑螂和蛆蟲滿佈的髒亂環境，轉變成適合居住的家！72歲屋主李媽媽車禍昏迷，留下身障兒獨自生活在垃圾堆中，熱心鄰居看不下去發起清掃行動。參與的志工包括8名外國人，3名女生雖被蟑螂嚇到尖叫，仍勇敢投入清掃，展現令人佩服的勇氣。號召者林小姐表示，清掃難度極高，1/8號還需要再清理，呼籲更多熱血人士加入這充滿愛心的行動！

獨／外國女志工尖叫！民宅蟑螂滿屋 21人清9小時助弱勢。(圖／TVBS)

林小姐表示，清掃難度極高，1/8號還需要再清理，呼籲更多熱血人士加入這充滿愛心的行動。(圖／TVBS)

暖心的新聞發生在台中，21名志工包含8名外國人，到台中公館路一間垃圾屋，裡面回收物堆到天花板，甚至還有滿屋的蟑螂跟蛆，外國志工驚聲尖叫，但還是勇敢清掃，志工們花了9個小時，才把屋內清出通道，其實屋主是一名72歲的李媽媽，她10月份因為車禍昏迷，留下43歲的身障兒子獨自生活，熱心鄰居才會發起號召協助。

獨／垃圾堆到天花板 21志工9小時暖清屋。(圖／TVBS)

在清掃過程中，3名外國女生雖然被嚇到尖叫，但她們沒有逃走，而是緊抓掃把勇敢對抗爬滿牆的蟑螂。她們雖然搖頭表示害怕，但仍然默默地將垃圾清理出來，展現了令人佩服的勇氣。同團的外國帥哥也十分勇敢，拿起鏟子將屋內整堆垃圾推出來。地上的雜物五花八門，還有玻璃碎片，清理過程需要小心翼翼。所有志工都戴好口罩和手套，努力清理這個從一樓到二樓都是垃圾的家。號召者林小姐表示，原本垃圾堆到屋頂，還沒打掃前連走路的空間都沒有。雖然已經清出好幾包的垃圾，但還沒完全清理完畢。臥房裡本來被雜物堆到床和地板都看不見，經過清掃後，屋主終於能夠睡在床上了。

臥房裡本來被雜物堆到床和地板都看不見，經過清掃後，屋主終於能夠睡在床上了。(圖／TVBS)

熱心的鄰居看不下去這種情況，決定號召幫手進行清掃。但這個垃圾屋的清理難度極高，經過三次嘗試才終於湊足足夠的人力。林小姐和隔壁店家就像「鏟子超人」一樣，對陌生人伸出援手，不怕辛苦。然而，清掃工作還沒有完全結束，1月8日還需要進行第二波清理。由於回收物品相當多，還需要分類、打掃、殺菌和油漆等工作，目前只有5名志工，人力仍然不足。林小姐再次發出求助訊號，希望能夠號召更多熱血人士加入這項充滿愛心的行動。

