獨／夜市遇前妻偕新歡「暴怒毆打」 壯碩男子遭警方過肩摔
深夜的新北市中和興南夜市，一場令人震驚的暴力事件引起民眾關注。一名男子因不滿前妻與新歡逛夜市，憤而上前毆打對方，場面一度失控。警方接獲報案後迅速趕抵現場，由於該男子情緒激動且有攻擊警察的行為，警方不得不採取過肩摔等強制手段將其制伏。這起事件不僅造成當事人身心傷害，更讓在場民眾感到驚恐，同時也為涉事男子帶來嚴重的法律後果。
8日深夜11點多，新北市中和興南夜市發生一起暴力事件。警方獲報有男子在夜市鬧事打人，經調查發現，打人者疑似是因為看到前妻與新歡一同逛夜市而情緒失控。據目擊民眾表示，原本是一男一女走在前面，後來一名男子騎摩托車來到現場，開始大聲叫囂並摔安全帽。
事件一開始，這名身材壯碩的黑衣男子在叫囂後，便朝另一名男子臉部連續攻擊數下。儘管周圍民眾試圖阻止，但他仍不停手，場面十分混亂，其他民眾見狀紛紛跑出來查看並協助報警。警方趕到現場時，該男子情緒仍然十分激動。雖然他不斷說著「對不起」，但警方人員回應道這已經來不及了。更糟糕的是，該男子不僅情緒失控，還差點攻擊警察並踢向物品，導致警方不得不採取過肩摔等強制手段將其壓制在地，他才終於乖乖就範。
據了解，這名男子與前妻已經離婚，但他疑似因為不滿前妻和其他男性友人出門逛夜市，懷疑她在婚姻期間不忠，才會在公共場所做出毆打對方的行為。目擊民眾透露，事發當時似乎是前妻告訴前夫要去洗頭，卻在夜市與男伴相遇，引發這場衝突。如今，這名男子不僅感情無法挽回，更因在眾目睽睽之下被警察制伏而顏面盡失，同時還必須面對可能的刑事責任。這起事件提醒大家，即使面對感情問題，也應理性處理，避免以暴力方式解決糾紛，以免造成無法挽回的後果。
《TVBS》提醒您：
◎拒絕暴力 請撥打110
◎反校園霸凌專線：1953
◎反職場霸凌專線：1955
◎法律扶助基金會：(02)412-8518
