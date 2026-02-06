獨/大安區女子停車遭保全「暴揍重創」！ 往死裡打影片曝

畫面太驚悚！北市大安區日前發生一起嚴重暴力事件，43歲女子在停車場停車時因言語衝突，竟慘遭外派保全壓在地上狠揍暴打，導致肋骨斷了3根，身心嚴重受創。被害人指控事發後該保全公司不聞不問，也未對施暴保全進行懲處，目前全案已經進入司法程序。

C小姐整個被當成沙包揍。 （圖／C小姐提供）

C小姐（化名）指控，事發時間是去年7月底，當天她正要把車開進去某停車場，當下前面有2輛車，但沒多久該位由某頗具規模的知名保全公司，外派來該停車場執勤的羅姓保全員便態度不佳吼她，又挑剔她停車的時機，C小姐當下僅回：「如果我開進去不就撞了？」接著竟出口成髒罵她「死人妖」，還直接用力推她，然後開始動手。

C小姐一開始先被用力推。 （圖／C小姐提供）

看到保全員突然上前，C小姐緊張地打119、110報案，但羅姓保全完全不受影響，先用左手拉住C小姐上衣，並以右拳連續攻擊她的頭部跟肚臍附近，C小姐遭打趴在地竟然還不放過，再用腳猛踹，接著索性坐在她腿上壓制，又用右拳揮擊痛毆。

C小姐整個被當成沙包揍。 （圖／C小姐提供）

C小姐當場被打成重傷，痛到爬不起來，她控訴羅姓保全當時竟然還對她嗆聲：「妳覺得妳打得贏我嗎」、「我要找人來打妳」，並同時拿出2支雨傘揮舞恫嚇，直到現場還有停車場相關管理人員走來，羅姓保全才罷手。

C小姐整個被當成沙包揍。 （圖／C小姐提供）

C小姐痛斥在事發後，羅姓保全所屬的保全公司不聞不問，僅有跟該保全公司簽約的停車場業主有持續關心她，她後來跟停車場方面已先達成和解，但打人的是外派保全員，不僅未因此事受到懲處，後來還被調職去新店某處上班，「他的母親還拿出他的身心障礙證明」。

報案三聯單。 （圖／C小姐提供）

C小姐表示自己肋骨斷了三根，心靈受到嚴重創傷，得定期去看身心科跟吃安眠藥才能入睡，她也拿出驗傷單，跟部分的住院費用，一看高達9萬多元，她表示事發至今起碼花了將近30萬元在醫藥費上，她後來去大安分局提告對方傷害跟恐嚇，離譜的是C小姐面臨生命遭到威脅時的還手，竟也被羅姓保全反控傷害。

部分的住院相關費用。 （圖／C小姐提供）

雙方至今已開過不少次調解，但認知相差過大，面對C小姐提出除了身體的醫療費用，加上精神賠償合計100萬元的求償，該保全公司態度強硬回覆「不可能」，該位動手保全更僅願意賠5萬元，全案目前已進展到即將簡易判決， C小姐提告羅姓保全的傷害罪成立，而羅姓保全反控 C小姐的傷害罪則不成立。

驗傷單。 （圖／C小姐提供）

《中天新聞網》記者致電該保全公司求證，該公司處長對C小姐指控事發後並未履行承諾開除羅姓保全，而是調去新店上班未作回應，僅表示該保全目前休長假，「因為前陣子突然身體昏倒，他自己跟我們請假的」。

驗傷單。 （圖／C小姐提供）

至於C小姐指控事發後保全公司不聞不問，該處長則表示在事發當天，「公司的主管跟我都有趕去醫院，當時我過去的時候是遇到C小姐的姊姊，當下有請她幫忙轉達我有過來探視」，後來事發停車場的業主表示前期的事情先由他們來處理，後來他們有持續關心C小姐的狀況，並已先跟C小姐和解」。

C小姐被羅姓保全反控傷害，獲不起訴處分。 （圖／C小姐提供）

羅姓保全是否領有身心障礙手冊？該處長指出他當初到職時並未繳交相關證明，他們也不知道該保全的身障狀況，「他平常講話都很正常，跟我們相處也無異狀，在我們的考核他當保全這點是沒問題，他也從未跟同事、主管及民眾有像那天那樣的肢體衝突」，對於全案的賠償金額認知落差過大，他僅低調回以會尊重法官的最終判決。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

