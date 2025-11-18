獨／天變冷添加暖被 「手工拉蠶絲」師傅秀手藝

入秋以來最強冷空氣影響全台灣，台南下營區農會推出的手工蠶絲被因其優良品質與保暖特性，銷量大幅增加。（圖／TVBS）

入秋以來最強冷空氣持續發威，今日(18日)全台有感降溫，台南下營區農會推出手工蠶絲被，大方PO出製作過程，也讓詢問度增加，業者則趕在徹底變天之前，加緊趕工製作。

入秋以來最強冷空氣影響全台灣，台南下營區農會推出的手工蠶絲被因其優良品質與保暖特性，銷量大幅增加。（圖／TVBS）

製作手工蠶絲被需要高超的技術與團隊合作。資深師傅表示，製作過程相當困難，不僅需要四人同時操作，從中心點往外拉開成四邊形，還需要特殊技巧，一般人甚至可能拉不動。製作一件3公斤重的蠶絲被約需一小時，而這樣一件被子需使用到200層蠶絲，每層使用50隻蠶的絲。

廣告 廣告

下營區農會總幹事陳乃源指出，農會目前年銷量約達4000公斤的蠶絲被，在寒流來襲時，單日出貨量可達10至20件。相較於一般棉被，蠶絲被具有吸濕透氣、恆溫調節、抗敏防螨以及耐用等優點，不過價格較高，且在保養方面較為不便，不能水洗或乾洗，需在陰涼通風處晾曬。

製作手工蠶絲被需要高超的技術與團隊合作，需要四人同時操作，一般人甚至可能拉不動。（圖／TVBS）

根據氣象署資料，18日全台明顯感受到降溫，南部地區夜間最低溫降至17度，體感溫度甚至低至13度，讓民眾開始感受到冬天的來臨。有民眾表示，他們已經使用蠶絲被20多年，無論天氣冷熱變化，這種被子都能提供舒適的睡眠體驗。

然而，面對日益增加的需求，業者也面臨生產挑戰。蠶絲被製作耗時，平均一小時僅能完成一件，每日產量僅8至9件。隨著天氣逐漸轉冷，師傅們正加緊趕工，以確保有足夠庫存應對即將到來的寒冬需求。

更多 TVBS 報導

天氣／入秋最強冷空氣殺到 北台「剩13度」連3天雨襲

大雨不停！北台週五又迎東北季風 低溫下探19度

雨神還沒走！ 東北風緩1天 週日增強又降溫

歐洲今夏估1.6萬人死於高溫「超額死亡」醫警告：熱中暑致死率達30%

