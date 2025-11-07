獨／太子集團膽大妄為 洩密北檢公函…成為台籍4幹部羈押鐵證

台灣太子公司負責人王昱棠（左1黃衣者）涉洗錢、滅證遭法院裁定羈押，凌晨搭上囚車。記者張宏業／攝影

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，專案小組在美國公布起訴與制裁名單後，曾前往「和平大苑」勘驗陳志購買的豪宅與超跑，但遭管委會阻止，要求要有北檢公函才能放行，北檢火速簽發公函後，沒想管委會竟把司法文書傳給台灣太子公司，以致天旭國際連夜找人把停在地下室的7輛超跑開走，這樁洩密事證被檢方掌握，明顯涉及串滅證，成功聲押台籍4幹部獲准。

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，聲押禁見台籍最高階幹部辜淑雯獲准。記者潘俊宏／攝影

太子集團在台遭羈押的4人別是台灣太子公司負責人王昱棠、天旭國際人資長辜淑雯、天旭國際幹部李守禮與邱子恩。至於保管「和平大苑」鑰匙與帳本的女子凃又文、因在東窗事發後，聽從上司指令匯款美元、日幣至尼爾公司帳戶，該上司未到案，檢方以串證之虞聲押涂女，但法院認為無羈押必要，裁定30萬元交保。

廣告 廣告

天旭國際幹部邱子恩（左2）涉滅證遭法院裁定羈押，凌晨搭上囚車。記者張宏業／攝影

美國與英國10月14日聯手出擊，制裁柬埔寨跨國犯罪洗錢組織太子集團，起訴創辦人陳志與9家台灣公司，同時點名3位台灣女子王蕾絢、黃婕、施亭宇牽涉其中。檢調掌握陳志在「和平大苑」購置11戶豪宅、且購買大量超級豪車後，第一時間即前往「和平大苑」查看是否有脫產行為。

天旭國際幹部李守禮（左）涉滅證遭法院裁定羈押，凌晨搭上囚車。記者張宏業／攝影

詎料，「和平大苑」門禁森嚴，檢調不僅被攔在門口，管委會還要求辦案人須出示「北檢公函」方能進入。調查局獲悉趕緊呈報檢方製作公文書，再讓辦案人員回到現場，沒想到管委會卻將北檢公函私下傳給台灣太子公司，台灣太子公司旋即資料傳給李守禮，再由李守禮傳給陳志的陸籍親信李添知悉。

負責管理「和平大苑」豪宅的女子凃又文（右）有串證之虞遭檢方聲押，法院裁定30萬交保。記者張宏業／攝影

李添獲悉北檢要盤點太子集團在台資產後，指示邱子恩連夜將停放在地下室的7輛限量豪車開走。由於這些超級豪車價值連城，邱子恩一開始是將車開往五星級飯店藏放，後來事件越滾越大，邱子恩又將車開往內湖偏僻地區藏匿。此外，李守禮另透過中人聯繫三稜歐美汽車負責人劉書豪、劉書榮兄弟檔，將勞斯萊斯與賓士2輛名車以低價過戶。

專案小組指出，「和平大苑」管委會洩漏北檢公函，簡直視司法為無物，讓太子集團可利用時間差脫產，總計有9部豪車、超跑被試圖脫產，以致檢調耗費許多時間跟精力才將車輛追回保全證據。法院認定李守禮等4人洩漏檢方公函，有明顯串滅證情事，裁定羈押。

至於王蕾絢、黃婕、施亭宇彼此之間是學姊學妹關係，有人認為在太子集團可賺快錢，因此介紹其他人姊妹加入，3人都是太子集團在帛琉開發渡假村的「行政人員」，其中王女案發前已出境。

【看原文連結】

更多udn報導

驚！媽媽外遇生的小孩 也可能分我的財產

檢察官摸帥警大腿還「約泡」 下場曝光

吃西堤不為牛排？老饕推1美食「這才是本體」

權威期刊警告 每年千萬人因「茶色食物」早逝