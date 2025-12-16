獨／夫妻結了又離分合3次！男擔家庭重擔忍無可忍 「持菜刀」推倒妻

一場家暴事件近日在桃園新屋一處住宅內爆發，一名丈夫在酒醉後與妻子發生口角，情緒失控之下拿出菜刀威脅妻子，甚至出手推打。警方接獲通報後立即趕往現場處理，並進行家暴通報、協助申請暫時保護令，同時受理恐嚇案告訴。這對夫妻已認識36年，期間結婚離婚各3次，近一年多來因丈夫酗酒問題，衝突頻繁，鄰居透露警方常需上門處理糾紛。

夫妻分合30多年，男喝醉爆口角，持菜刀推倒妻。（圖／TVBS）

事發當日，丈夫在家中對妻子大呼小叫，隨著爭吵升級，他情緒越來越激動，走到廚房拿了一把菜刀。菜刀不知是有意還是無意地掉落地面，驚嚇到家中的狗。當妻子彎腰抱起受驚的狗時，丈夫撿起菜刀，一步步逼近她。

衝突中，丈夫左手一揮將妻子推倒在地，雙方爭執不斷。丈夫質問：「你沒欠我？」妻子反駁：「對啊」丈夫打斷她：「你不要欺負我太那個喔！」隨即表示自己忍無可忍，並且再度拿刀在空中揮舞，並用力將妻子往前拽。

丈夫情緒相當激動，妻子後來描述：「他說給我一把刀，我們互砍。我沒有，我就給他推倒在地上，然後他整個把我這樣抓起來。」根據妻子表示，自從一年多前搬回來後，丈夫就開始酗酒，經常引發爭吵。

楊梅分局頭洲派出所所長張永澄表示，警方依規定進行家暴通報，後續協助申請暫時保護令及受理恐嚇案告訴，並提供相關法律及資源轉介等協助。鄰居透露，這對夫妻間的衝突已非首次，警方常常需要上門處理，但也指出一家人都是由男方賺錢養家，妻子和孩子則沒有工作。

對於未來，妻子希望丈夫能夠想清楚，好好談一談，「不要再用喝酒來跟我談。」這對夫妻分分合合30多年，然而再多的磨合與包容，都不該以暴力收場，一旦動手，就已經越過了法律的紅線。

