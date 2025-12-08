獨／奇觀！ 小北百貨竟有土地公廟 外地客慕名參拜

土地公廟在小北百貨騎樓外，緊貼馬路。（圖／東森新聞）





高雄鳳山區五福二路上有一間土地公廟，位置很突兀，就在小北百貨騎樓外，緊貼馬路，從街景圖發現，小北承租前是一間餐廳，當時土地公廟就存在，但小北承租後，土地公廟不但沒有移走，還長寬長大，對面水果攤說，土地公廟存在超過50多年，他們曾集資兩次，幫土地公廟換新屋，8年前小北才承租這裡，只是為何不敢移土地公廟，背後有什麼原因，《EBC東森新聞》獨家追蹤。

這小小的土地公廟，沒想到就藏身在小北百貨裡面，也讓民眾嘖嘖稱奇。小北正在做聖誕特賣，布條下方就是土地公廟，有民眾就好奇，難不成是土地公要特賣嗎？就有外地人是看GOOGLE專程來的，但找了好久才找到。

外地民眾：「哇怎麼這麼奇特這樣，就是剛剛來真的是找不到，就是到底在那裡，就是一直找，才發現喔原來在這裡。」

附近攤商：「滿有趣的啊，以為是小北的土地公。」

附近攤商就說，三不五時就有人來詢問，也有網友說，小北大門旁有土地公，買東西還能順便求財。其實在鳳山區五福二路的這間土地公廟，比小北還早就存在，從街景圖一看，2009年廟在餐廳前面，2018年11月小北進駐後，土地公廟長寬長大，2022年還換新屋，原來這土地公廟，就是對面的水果攤商認養的。

附近攤商：「之前餐廳想要移走旁邊，土地公都不答應，後來是我們負責這樣，很多外地（來參拜）。」

攤商說，幾年前附近攤商集資約20多萬打造現在的土地公廟，平常中午開門晚上9點關，信眾絡繹不絕，但過去曾有民眾撞到土地公廟的屋簷提告小北，小北表示廟不是他們的，當事人據說又通報環保局，最後不了了之。外界好奇，承租8年多的小北百貨當時的想法。

小北百貨：「我們會保留這個，是希望說跟在地的連結，因為小北我們是一個在地的台灣企業。」

攤商說這土地公廟在地超過50多年，之前餐廳承租時，也不敢移動，小北接手維持現況，由對面的水果攤幫忙顧廟，還集資幫土地公蓋新家，久而久之，土地公廟突兀的奇觀，也融入成為這間小北百貨的特色。

