獨／女控教練趁開車「突捏大腿」！ 駕訓班否認：一年後才說

一名高雄女子在駕訓班學車時，疑遭教練多次騷擾並被捏大腿，事後錄下相關對話作為證據。這起事件發生至今已過一年，女子近期決定在網路上公開爆料並向監理站提出申訴。然而，涉事駕訓班總經理堅決否認此事，強調若真有此事應在當時提出，並表示女子的文章已影響商譽，已申請下架該爆料文章。雙方各執一詞，事件真相成為一場羅生門。

女學員回憶道，在教學過程中，教練一邊聊天一邊講話，突然大力捏她的大腿。由於之前已遭受多次言語騷擾，她決定錄音保存證據，正好記錄下這段對話。在錄音中，當女學員提到自己媽媽想看她練車時，教練突然有肢體接觸，女學員立即喊出「不要摸我」，而教練則笑著轉移話題。事後，女學員越想越不對勁，決定向監理站申訴。

女學員表示，她已向監理所提出申訴並收到回覆公文。在她將經歷分享到網路後，發現有其他人也遇到同一名教練類似的騷擾行為，有人回應說教練曾突然拍她大腿，對女性極不尊重。然而，這篇爆料文章現已因「使用者申訴」被下架。

涉事駕訓班總經理對此事件強烈否認，表示監理所曾就此事聯繫他們，但他堅稱「根本沒有這回事」。總經理質疑為何女學員事發一年多後才提出指控，並表示若當時提出還可以調查，但現在時間已過太久。他還強調駕訓班車內外都有監視器，如果女學員在事發當時就申訴，一定會秉公處理，但現在監視畫面早已不存在。

《TVBS》提醒您勇敢說不：

◎尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110

◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

◎婦女救援基金會 02-2555-8595

◎勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

