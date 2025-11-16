獨／女控遭偷拍亮「道歉影片」稱未脅迫和解 男：為息事寧人

一名男子被指控長期偷窺、偷拍女鄰居，事件曝光後引發爭議。女鄰居公開了男子雙手合十道歉的影片，並表示雙方已簽署10萬元和解書，約定再犯需賠償三倍。然而，被指控的麵包店業者否認偷拍行為，聲稱是為了息事寧人才簽下和解書，並指控對方威脅要找家人麻煩。由於女子住在陽台外推的套房，從窗戶確實能看到臥房，但律師表示，若非使用特殊工具進行窺視，恐難構成妨害秘密罪。

女指控遭男長期偷拍，亮出對方道歉影片，稱未逼迫簽和解。（圖／TVBS）

這起爭議事件中，女鄰居公開了一段影片，顯示被指控的男子雙手合十對著鏡頭道歉。女鄰居強調，和解過程中絕對沒有脅迫對方，所有條件都是對方自願同意的。她表示：「我就跟他說如果你以後再犯呢，他說願意，他自己說的，他要負擔所有之前的法律責任。」女鄰居解釋自己之所以如此生氣，是因為得知隔壁鄰居「只是晾衣服都被偷看被拍」，讓她意識到自己的情況可能更加嚴重。

根據雙方簽署的和解書內容，從109年到今年，男子被指控長期偷窺、偷拍，甚至有肢體觸碰騷擾行為。和解書中寫明，男子願意賠償3人共10萬元，並強調若再犯，願承擔所有法律責任並賠償三倍金額。然而，被指控的麵包店業者表示自己有苦難言，他住在該處30至40年，這是第一次被控訴偷拍，且生活已受到嚴重影響。他表示：「她說你如果不照她寫的和解書寫，她隔天就要找我的家人麻煩。當下我想說，我們是老鄰居，都是有開店的人，想說要私下和解，不要鬧成這樣，所以才順著她寫和解書。」

值得注意的是，女子指控鄰居使用手機拍攝，但她公布的影片中，男子並未拿任何設備。雖然女子質疑對方從陽台、樓梯間偷窺拍攝，但這是否構成妨害秘密罪仍有爭議。律師簡大為解釋：「妨害秘密罪必須要以工具或設備窺視他人非公開生活才會構成犯罪，也因此單純使用肉眼的窺視行為不可能構成犯罪。」由於女子住的是陽台外推套房，即使窗戶關閉，但對方從氣窗目視就能看進屋內。簡大為進一步指出，如果是故意窺視臥房，可能違反社會秩序維護法，處以六千元以下罰鍰，但要被認定涉嫌妨害秘密，必須符合法律條件並擁有足夠證據。

