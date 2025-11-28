獨／女警比例提升！ 1v5氣場 電擊槍「控制一車逃逸工」

截至2024年底，全國警察人數有六萬七千多人，女警有九千多人，從警的比例越來越高，從2020年到2024年來看，女性從警的比例上升1.42個百分點。新北兩名女警，一名所長從警11年，一名女警從警6年，描述著她們的從警之路。

所長張岸玲，她曾單槍匹馬攔下一車五名逃逸移工，手持電擊槍控制現場。（圖／TVBS）

三峽二橋所長張岸玲以強大氣場和專業技能贏得尊重。她曾單槍匹馬攔下一車五名逃逸移工，手持電擊槍控制現場，並以堅定的語氣命令對方蹲下，成功將五人全部逮捕。張岸玲表示，她選擇從警是因為不喜歡被限制，喜歡與人接觸，並欣賞女警帥氣的形象。從警11年來，這份工作給她帶來極大的成就感，她善於運用智慧控制複雜情況，展現出過人的能力。

員警謝憓詒同樣展現出卓越的警務能力，她曾追逐一名嫌犯長達10分鐘，最終成功將其壓制在地並逮捕。（圖／TVBS）

板橋後埔所員警謝憓詒同樣展現出卓越的警務能力。她曾追逐一名嫌犯長達10分鐘，最終成功將其壓制在地並逮捕。儘管身形嬌小，謝憓詒的正義感和專業素養使她能夠勝任各種挑戰性任務。她還曾在一次例行盤查中，敏銳察覺車內可能存在擄人情況，最終順利破獲擄人案。謝憓詒表示，她選擇從警是受電影影響，覺得當警察很酷，能夠抓壞人，雖然工作有時危險，但也相當刺激，並能從辦案過程中學到許多東西。

數據顯示，女性在警界的影響力正在增強。從2020年到2024年，全國女警人數增加了600人，比例上升1.42個百分點。。（圖／TVBS）

數據顯示，女性在警界的影響力正在增強。從2020年到2024年，全國女警人數增加了600人，比例上升1.42個百分點。更值得注意的是，兩線一星以上的女性警官比例也持續提升，顯示更多優秀女性人才正投入警察工作，為維護社會治安貢獻力量。這些女警不僅展現出專業素養，也以自身行動證明女性在傳統上被視為男性主導的領域中，同樣能夠出色完成任務並獲得成功。

