獨／女駕駛違停遭拖吊 撕封條、按喇叭 遭警法辦

新北市一名女駕駛因車輛違規停放在紅線上被拖吊，竟然衝上前打開車門撕毀封條，並拒絕接受警方勸導。這名女子不但宣稱自己「不識字」看不懂拖吊規定，還猛按喇叭擾亂周遭安寧，最終被警方當場逮捕。此事件引發關注，新北市交通局已於今年9月試辦拖吊前廣播提醒服務，希望減少類似爭議，但仍強調駕駛人應遵守停車規定，避免違規受罰。

女駕駛不滿遭拖吊，強行撕開封條想開車走，與警爆口角。（圖／TVBS）

一名短髮女子因車輛違規停放在新北市五股的紅線上被拖吊，不滿警方執法而引發爭執。當她發現自己的車輛被拖吊時，立即衝上前打開車門，導致封條損壞。女子堅持認為自己人就在旁邊，只要收罰單就好，不應該將車輛拖走。

面對警方的勸導，這名女子態度強硬，甚至表示自己「不識字」，看不懂拖吊車上的規定。警方嘗試向她解釋，但她依然不願配合，反而開始猛按喇叭表達不滿，擾亂周圍環境。警方警告她這種行為已構成妨害公務，女子卻回嗆：「我哪有妨害公務」。

警方解釋，車輛已經完成上架程序，而女子強行打開車門撕毀封條，又擋在車前與警方僵持不下，這些行為都已違法。最終，三名員警將她從駕駛座強制拉下車，依妨害公務罪名帶回派出所處理。

針對此類爭議，新北市交通局已於今年9月試辦拖吊前廣播提醒服務。在每日上午9點到中午12點，以及下午2點到晚間7點的特定時段，會先廣播提醒違規車主盡速駛離。不過，若車輛停在學校、人行道或醫院周邊等特定區域，則會立即執行拖吊。交通局強調，這項廣播措施僅為輔助性質，駕駛人仍應遵守停車規定，避免違規受罰。

