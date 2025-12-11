獨／好心卻做錯！ 直擊中央公園撒米餵鴿 製造髒亂

民眾帶了米、麵包或吐司，撒在地板上餵鴿子，也不管鴿子是不是有吃完，就自顧自離開。（圖／東森新聞）





高雄中央公園舉辦聖誕生活節，聚集滿滿人潮，不過卻有民眾製造環境髒亂，自己帶了米、麵包或吐司，撒在地板上餵鴿子，也不管鴿子是不是有吃完，就自顧自離開，清潔人員打掃好辛苦。對此工務局公園處表示，每天都會派保全來回巡視制止，若是勸導不聽，將會同警方取締開罰，根據公園管理自治條例，最高可開罰6000元罰鍰。

高雄中央公園內，有民眾往地面撒了好幾把米，接著聖誕裝飾巨大雪橇旁就聚集了一大群鴿子，都往地板啄啄啄，正在享用餐點。

記者vs.餵鴿民眾：「每天都會來餵嗎？（沒有沒有沒有），我看你有特別帶菜欸，（對，是公園那邊有一些小動物）。」

不只帶米，還帶了麵包和剩菜，說是要來餵公園裡的小動物，雖然是好意，但行為已經觸法。下午時分不少人來餵鴿，這名男子帶了好幾袋吐司，一打開就吸引鴿群聚集，他把吐司撕成一小塊，全往地板上丟，整個公園的鴿子全都聚集到這來搶食。

從捷運站走出來，就可以看到中央公園這棵26公尺高的聖誕樹，近期吸引大批人潮來朝聖，不過也有民眾發現，越來越多人在公園裡面餵食鴿子，這樣不只造成環境污染，還有可能會有傳染病的風險。

高雄聖誕生活節，11/28在中央公園點燈，來拍照打卡的人潮一波接著一波，來餵食鴿子的民眾，不只丟米和麵包，還丟骨頭廚餘，甚至還有吃剩的玉米芯，通通都丟在草地旁，餵食鴿子就像在亂倒剩菜，清潔人員怎麼掃都掃不完。除了造成環境髒亂，還會滋生病原體或是有寄生蟲，甚至導致疾病傳播等等。

非當事遊客：「就會希望盡量不要弄髒環境吧。」

非當事遊客：「可能手邊有麵包，又覺得鴿子應該會肚子餓，所以就會這樣餵給牠們。會需要宣導啦，假如說這個事情是會影響到比如說幼兒，或者是有一些衛生的問題，那可能就是宣導。」

高市工務局公園處主秘陳錦宏：「請勿於公園內餵食流浪動物，經制止而不從者，處新台幣1000元以上、6000元以下罰鍰。」

中央公園24小時都有保全早晚輪班巡視，不過超過12公頃的公園只有一人看守，力量有限，遇到民眾亂餵食，只能出言勸導制止，若是真的不聽勸，才會報警會同警方開單取締，但目前為止尚未開出過罰單。

