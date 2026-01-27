獨/孕婦生出一顆「超大痔瘡」！婦產科醫嚇傻秒CALL支援

痔瘡腫瘤大不同！糠榮誠醫師分享，過去曾遇過一名孕婦自然產時用力不當，痔瘡被擠出體外「腫大如小拳頭」，當時接生的醫師嚇傻誤以為是超大腫瘤，秒CALL他去會診，不料他卻從容地將其塞回，讓該婦產科醫師驚訝直呼「第一次看到」。

痔瘡其實是每個人天生就有的「肛門肉墊」，位於肛門內約一公分處，主要功能是保護肛門括約肌、避免排便時受傷。（示意圖／Pixabay）

臺安醫院大腸直腸外科主任糠榮誠受中天新聞《健康我+1》頻道訪問指出，痔瘡其實是每個人天生就有的「肛門肉墊」，位於肛門內約一公分處，主要功能是保護肛門括約肌、避免排便時受傷。但因久坐久站、長時間蹲廁所、反覆用力解便，導致血液回流受阻，血管就會像靜脈曲張般膨脹，逐漸形成痔瘡。最典型的兩大症狀就是出血與脫出。

在出血判斷上，糠榮誠指出，痔瘡屬於動脈出血，常見情況是「糞便與血分開、呈現鮮紅色」，有時甚至像噴血一樣；若是暗紅色出血、量較少，且合併排便習慣改變，則需警覺腸道息肉或腫瘤的可能。臨床上就曾遇過患者長期誤以為只是痔瘡流血，短短一、兩個月就嚴重貧血，血色素僅剩正常值的三分之一。

孕婦也是痔瘡的高風險族群。糠榮誠表示，約有七成女性在懷孕或生產過程中出現痔瘡，他曾會診一名孕婦，因生產時用力不當，痔瘡被擠出體外，腫大到如小拳頭般，讓初次遇到此情況的婦產科醫師誤以為是腫瘤，立刻與他會診，不料他看完只是輕輕將其塞回去，並表示「生產完再切除就好」，讓婦產科醫師傻眼直呼「第一次看到那麼大的」。

糠榮誠醫師分享，過去曾遇過一名孕婦自然產時用力不當，痔瘡被擠出體外，當時接生的醫師嚇傻誤以為是超大腫瘤。（圖／翻攝《健康我+1》畫面）

另外，糠榮誠還分享，曾遇過一名公車司機因痔瘡血栓急性發作，肛門腫脹疼痛到無法坐立，最後甚至直接把乘客請下車，將公車開進急診室求救。他提醒，若痔瘡突然變得又硬又痛，很可能是血栓形成，拖延治療反而會讓手術更困難。

除了流血，痔瘡依嚴重程度可分為四級，第一、二級痔瘡可在門診以橡皮筋結紮，讓痔瘡自然萎縮壞死，避免手術；第三、四級則多建議手術治療。隨著手術方式進步，部分患者甚至當天或隔天即可返家。

糠榮誠強調，痔瘡不是小病，只要出血持續超過一週，或痔瘡反覆脫出、影響生活，就應盡早就醫檢查。及早治療，不僅能避免貧血與併發症，也能降低日後反覆發作的風險。

