獨／孫生稱給了65萬遭設局 他被爆是仙人跳主謀現身喊冤

【緯來新聞網】孫生日前出席「第23屆拳願明星格鬥賽」記者會，有位女性突上台指控「未成年時被孫生性侵」，讓他瞬間傻眼，受訪時稱沒被告知有此橋段外，也已和對方和解給出65萬元，忍不住氣哭。然而此事，有網友昨（22日）在社群發文直言「孫生倍仙人跳」，還扯出「財團法人紅心字會」媒體公關司徒建銘（司徒）就是幕後主謀。對此，司徒今接受《緯來新聞網》訪問直言：「他說的不是事實！」

司徒建銘不知跟誰結仇。（圖／記者許方正攝）

該網友在社群平台Threads直指司徒「刻意操作媒體」，表示因為受害者與親姊姊想紅都無法，所以和司徒搭上線，故意選在「拳願」記者會上給孫生難看，寫下「大家要小心，不要被仙人跳」。



司徒今喊冤，表示當天自己就有活動在主持，根本沒有注意到「拳願」所發生的事，且昨天才看到孫生的新聞，無奈地說：「那一個爆料人我認識，我有看到貼文，但是因為這個人封鎖我，所以我有回覆很多話，例如說，你需要我幫你分享嗎？你覺得講這些話不需要負責任嗎？那這是一個言論自由的地方，我知道自己有沒有做，也知道他在編什麼，那我就不在乎。」

有網友爆料孫生在拳願所發生的事件。（圖／翻攝Threads）

他坦言過去在一個活動上認識受害者與其姊姊，會合照也講得坦白，動機很簡單「就是漂亮的女生」，但女方和孫生在情感上的糾葛並不清楚，甚至也不知「65萬元和解金」的真假。若仔細一看爆料者的社群，先前罵的是網紅「黃氏兄弟」，恰巧也是司徒的合作對象。



倒底是結了什麼仇，司徒實在想不透，雖然女生沒有替自己澄清，但他認為不需要，因為雙方根本沒交情，有無互相追蹤社群都不知。最後，他強調：「我跟孫生還很好，孫生以前打拳、發單曲的新聞，都是一起合作，是很愉快的，我家的狗進家裡的第一天，他還來我家跟狗狗拍照。」



至於會認為孫生有所委屈，他話說的保守：「太多事情一起下來，任何的人都承受不住，有些事情是真真假假，但太多事情，他也解釋不了，是人都會受不了。」



