獨／完蛋！13名台灣遊客自駕沖繩 誤闖「美軍基地」盤查2小時才放人

13名台灣遊客到沖繩自駕旅遊，前往美麗海水族館時卻因為導航誤闖軍事基地。（圖／@hsuhsu03授權提供）

台灣旅客在沖繩自駕旅遊時，因導航失靈誤闖美軍基地，造成一行13人被扣留盤查兩小時的驚險經歷。雖然美軍態度友善，但仍按軍事基地的標準程序進行詳細登記，收走護照並詢問個人資料。此事件提醒自駕旅客需謹慎規劃路線、確保導航系統更新，若不慎誤闖軍事區域應立即停車配合調查，切勿拍攝，以免如同今年5月兩名台灣人在韓國因非法拍攝美軍基地而被判緩刑的嚴重後果。

一群台灣旅客在沖繩自駕旅遊時，因導航問題意外闖入美軍基地而被扣留。金小姐與朋友一行13人分乘兩輛車前往美麗海水族館途中，經過美軍基地附近，導航疑似失靈，讓車隊誤往檢查哨前進。一行人在哨站前被攔下，雖然他們立即表明是迷路的遊客，但美軍人員表示必須依照規定程序處理。

金小姐表示，當時美軍人員態度良好，但由於語言障礙和人生地不熟的情況，讓他們感到相當緊張。美軍人員向他們說明這裡是軍事基地，必須按照例行程序進行詢問。軍方收走了所有人的護照，詳細記錄了13人的身高、體重、住址等個人資料，登記完成後才允許他們離開。所幸這次誤闖事件最終有驚無險，沒有影響任何出入境紀錄。

日本租車業者大阪大叔分析，這類導航錯誤的情況不常見，特別是使用日本系統時。他表示，很有可能是導航地圖沒有更新，或是旅客使用手機版導航，甚至是Google地圖也可能會出現類似問題，尤其在日韓地區需要特別小心。

相較之下，今年5月發生的案例就沒有這麼幸運。據報導，一名60多歲和一名40多歲的台灣人因故意闖入駐韓美軍基地並非法拍攝軍事設施照片，被韓國水原地方法院判處3年緩刑。

日韓旅遊達人王百萬提醒，自駕旅客出發前應規劃好路線，若不慎誤入軍事區域，應立即停車不要繼續前進，清楚說明情況並配合登記。同時，他強調千萬不要拍攝任何照片，應將拍攝器材收起來，否則可能被認定為刻意侵入，後果會更為嚴重。

