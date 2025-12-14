獨／客打開湯壺驚見「蟲蟲危機」 異人館停業2天清消

「異人館」出現食安漏洞，湯壺裡面還有一堆蟲。（圖／東森新聞）





南部知名連鎖餐廳「異人館」出現食安漏洞，客人A先生指控用餐環境髒，不只杯子沒洗乾淨，桌上還爬蟑螂，更誇張的是湯壺裡面還有一堆蟲，當下完全不敢繼續吃，一家三口立刻離開。《EBC東森新聞》再次直擊，鍋都還沒煮開，就有小強從卡式爐爬出來，對此異人館表示，門市立刻停業兩天大清消，所有器皿都會消毒，更換所有消耗性清潔用具。

天冷點一鍋麻油雞火鍋，上桌後先拌炒，雞肉薑片和米血，炒出陣陣麻油香，突然。

消費者vs.店員：「痾...有蟑螂，在那裡在那裡，嚇死了，我會怕，還是我幫你換位置？（我幫你們換到後面去，這餐我等一下換新的給你）。」

煮到一半溫度越來越高，小強從卡式爐縫隙鑽出來，顧客還沒吃先被嚇了一跳，女店員倒是很淡定，拿衛生紙當場消滅蟑螂，前一天晚上，也有客人來用餐，遇到更誇張的情形。

茶杯內側很明顯有黑垢，用衛生紙擦過，擦出黑黑的痕跡，不只如此，桌面上還出現小強爬來爬去，嚇壞客人，更誇張的是打開湯壺一看，蟲蟲家族全在這了，甚至邊緣還有一隻活的小強，一連串的可怕遭遇，A先生一家人已經沒了胃口。

當事顧客A先生：「這個是讓我覺得最噁心的就是，這個壺一打開，你看這個根本都沒有洗，而且這個是小強，這個原本一打開，牠還在爬牠還在動。」

A先生一家三口13號晚間七點多，到高雄知名連鎖餐廳異人館用餐，先是發現茶杯黑垢，主管道歉並在帳單寫85折，接著狀況接二連三，桌面有小強湯壺內更多蟲，A先生完全吃不下，帶著家人立刻離開。

當事顧客A先生：「我很難想像異人館，一間並不是單獨自己開的，它是一個連鎖的企業，餐廳的環境衛生，居然可以糟糕到這個地步。」

異人館高雄區營運經理陳映蓉：「我們的夥伴也來不及再跟這個客人留下資料，所以沒有辦法做後續的關懷，目前的話就是門市端這邊已經都停止營業，所有的杯盤器皿，包含一些消耗性的抹布，這些都會做更換。」

連續兩天都出現蟲蟲危機，業者明快處置，決定停業兩天大清消，異人館在台南發跡，至今已經有30年歷史，是南台灣知名的連鎖餐飲品牌，卻出現食安漏洞，衛生局獲報後，上班日也將展開稽查。

