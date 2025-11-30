獨／客運口角「王X蛋」不算侮辱 關鍵原因：僅情緒性言論

黃色上衣男子與其他乘客爆發口角，竟爆出不雅字眼，檢方判不起訴。（圖／TVBS）

客運上的口角事件引發公然侮辱爭議，近日一名乘客因在客運上被他人辱罵不雅詞語而提出告訴，但檢察官最終決定不起訴。事件源於一名白髮乘客調整椅背時不小心打到後方乘客，雙方因此發生口角，其中一方脫口而出三字經，被辱罵者認為有損名譽而錄影蒐證提告。然而，檢方認為這只是對方一時情緒激動的表現，並非刻意謾罵，因此不構成公然侮辱罪。法律專家表示，成功起訴的案例通常涉及連續性、故意性的羞辱行為。

黃色上衣男子與其他乘客爆發口角，竟爆出不雅字眼，檢方判不起訴。（圖／TVBS）

這起事件發生在一輛客運車上，當時車內包括司機在內共有5人。根據投訴人描述，事件起因是一位穿黃色上衣的白髮乘客在調整椅背時，不小心打到了坐在後方的乘客，雙方因此爭執起來。爭吵過程中，雙方甚至拿出手機互相拍攝，其中一方脫口而出「王X蛋」等不雅詞語，當場激怒對方，使原本的小事升級，導致全車氣氛尷尬。

投訴人表示，由於車上加上司機和當事人總共只有5個人，而對方罵「王X蛋」的聲音又大又明顯，因此覺得不能接受而提出告訴。然而，檢察官最終認為對方只是一時情緒高漲，並非連續性地謾罵，因此不予起訴。

律師李育昇解釋，如果認為行為人罵人是出於一時的情緒失控、思慮不周的反應，而非出於刻意貶低對方名譽的行為，則會因為欠缺主觀要件，認為不構成公然侮辱罪。他進一步說明，在公眾場所人來人往的地方，如果對著人謾罵三字經或不雅字眼，通常很可能構成公然侮辱，但也有例外情況。

過去也有類似案例，例如新北市曾有人罵三字經，但檢察官認為那只是語助詞而非故意辱罵，因此沒有構成犯罪。相反地，台北市曾有駕駛不滿義交指揮，在路上大罵對方並辱罵多句三字經，因有貶低名譽意味，義交提告後，該駕駛被判罰1萬元。

投訴人對此結果表示不滿，認為若以「一時情緒失控」為由就可免於處罰，恐怕會讓人認為只要罵一句就不會有事。然而，法律專家提醒，任何情境都需綜合考量，不是只罵一句就能躲過罰責，被罵者仍可尋求民事精神損害賠償。專家也建議大家，禍從口出，情緒性字眼還是別掛在嘴上為好。

