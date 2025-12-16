獨／家族爭「高大商標」鬧分家！ 2派互爭名號 乳源曝光

家族爭「高大商標」鬧分家！2派互爭名號，乳源曝光。（示意圖／TVBS）

高大鮮乳已走過79年歷史長河，從高雄發跡到屏東擴展，如今卻因家族分家而分成兩派。第三代三兄弟於2023年分道揚鑣，大哥攜子女繼續經營高大牧場並推出「高大牧場鮮乳」，二哥與三弟則接手原有的「高大鮮乳」品牌。雖然兩派互爭商標與老字號地位，但有趣的是，「高大鮮乳」的乳源仍全部來自原本的高大牧場，形成家族企業分裂卻仍有所連結的特殊局面。

家族爭「高大商標」鬧分家！2派互爭名號，乳源曝光。（示意圖／TVBS）

高大鮮乳的故事要追溯到79年前，當時創辦人以玻璃瓶搭配紅色塑膠紙包裝行銷，從高雄起家。到了民國62年，企業才南遷至屏東鹽埔，並擴大經營規模。直到2023年，第二代老闆離世後，其三個兒子因商標問題而分家。目前，大哥帶領第四代子女繼續經營高大牧場，推出「高大牧場鮮乳」；而二哥與三弟則接手原有的「高大鮮乳」品牌。雖然「高大鮮乳」的乳源仍全部來自高大牧場，但其子品牌「牧質調」則使用高雄其他牧場的乳源。

品牌雖然鬧分家，但乳源依然同樣出自高大牧場。（圖／TVBS）

令人驚訝的是，即使家族內部已經分家，許多長期合作的店家卻對此毫不知情。一位合作50多年的茶行老闆表示，他們一直固定向同一間訂購，都是直接跟老三訂玻璃瓶裝的鮮乳，完全不知道分家的消息。這些老顧客仍然持續與原本的高大鮮乳配合，並不會因此更換品牌。

許多店家都是訂叫玻璃瓶裝鮮奶，完全不知道品牌已分家。（圖／TVBS）

然而，現在兩派都使用「高大」的名號，各自宣稱自己才是正宗老字號，這讓消費者感到困惑。雙方不僅需要頻繁解釋情況，甚至還要發出聲明澄清。對於誰才是正牌高大鮮乳的問題，兩派各執一詞，各說各話，讓這個擁有近80年歷史的品牌面臨前所未有的認同危機。

高大牧場的每一頭乳牛都有專屬編號，顯示其嚴謹的管理制度。值得注意的是，「高大」字樣的商標是由第四代申請的，而經營原本高大鮮乳的二哥與三弟則未額外申請商標，並且反駁了侵權的指控。這場家族商標之爭，不僅是企業經營權的分配，更涉及到品牌傳承與消費者信任的複雜議題。

