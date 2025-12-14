獨／富士山馬拉松泡湯！ 7跑者因美籍聯合航兩度取消航班

美籍的聯合航空公司兩度取消航班，導致有跑者無法參加東京富士山馬拉松。（圖／資料畫面）





今天是一年一度東京富士山馬拉松開跑的日子，跑者可以沿著河口湖邊跑邊看美景，不過有7名跑者無法參加，竟然是因為美籍的聯合航空公司兩度取消航班，他們原本12號星期五，就要從高雄飛東京，但都到登機門才說取消航班，原因是機長在飯店身體不適，後來改成14號星期天飛，結果前一天又宣布取消了，讓每位跑者損失好幾萬元。

河口湖步道變成賽道，沿著跑壯麗的富士山近在眼前，這是一年一度富士山馬拉松，堪稱是許多跑者心中的夢幻賽事。有跑者相約來跑準備大概一年，但有人到了有人到不了。

參加富士山馬拉松跑者：「我們原本是8個朋友要一起參加，但另外7位朋友因為航班的取消，所以今年只剩下我一個人獨跑。」

大家沒有辦法即時抵達東京現場，就是因為航班兩度取消，當天到了到登機門前才宣布取消，所以大排長龍大家都想搞清楚，到底是發生什麼事情？根據知情人士指出，原來當天機長他身體不舒服，不確定是感冒還是受傷，但是沒有辦法執行任務，至於第二次的航班取消，則比較常見，就是因為機械故障，航班調度不及所以導致。

旅客原定搭乘美籍聯合航空高雄飛東京，12號取消改14號結果也取消，也讓旅客損失慘重，包含馬拉松報名費換算約台幣5030元，還有前往的包車費台幣885元，河口湖附近2晚住宿費約台幣10834元，來回機票1萬7，一個人財損就高達3萬3千多台幣。

當事受害旅客：「他們最多只給100美金的折價券，你都搞成這樣，我們還會想要搭你們的航空公司嗎？很明確告訴他們必須補償我們，所有的馬拉松（費用），還有交通以及住宿的損失，否則無法接受。」

針對此事件官方回應，確實第一次取消是因為機組員身體不適，無法符合國際民航局同意執飛的最少配置，才會取消，第二次因為零件維修才會連帶影響調度。兩次確實攸關飛安不得不取消，但對於維持原班的旅客來說，對航空公司的觀感真的很差。

