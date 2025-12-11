獨／實測！AutoReserve靠「AI訂位」 業者控餐期常騷擾

大多數店家其實跟本不知道有AutoReserve這個訂位平台。（圖／東森新聞）





AutoReserve平台其實就是AI代訂服務，每一筆依人頭計費，只要訂位成功，最少都能收到80元台幣。不過多數店家其實跟本不知道有這個平台，接到AI電話會選擇直接掛掉；甚至還有的是不小心按錯，結果顧客到場才發現根本沒訂到位，但多數人也不會為了80塊提告或追究。

這個AutoReserve平台雖然普及率並不高，很多餐廳甚至表明不接受他們家的預約，不要只要上網頁一搜，像打台北市，就出現近18000家餐廳讓你選。

廣告 廣告

選定想要餐廳，要預約時間人數，最低兩個人收400日圓預訂費，折合台幣約80元，每增加一個人再多收40元，之後輸入信用卡號，就會顯示撥號中，接著過不到一分鐘。

AutoReserve語音：「這裡是AutoReserve自動語音服務系統，我們協助顧客進行預約座位。」

打這答錄機語調，一時還以為是遇上詐騙廣告。AutoReserve語音：「請問是哪邊，請問你們是要訂位嗎？」

打不論問什麼都沒回應，反射性先掛掉，但如果遵循步驟按了1。AutoReserve語音：「電話號碼是886...。」

打AI語音，就會報出客人詳細訂位資訊，會不會想接，店家確實有疑慮。餐廳業者 ：「從來不知道有這平台，像催繳電話那種語音答錄的話，雖然不會仔細聽他在說什麼。」

再來到另一家餐廳，同模式操作，卻只響三聲，店家一接就掛掉，一心急取消重訂位，還是接不起來。雖然網站表示要訂位成功才扣款，不過信用卡會預先授權，除了可能被多扣，甚至有訂成功、業者不認案例，或許正是仗著80塊多數消費者也不會追究。

火鍋店老闆黃建智：「主要是我們也不知道我們餐廳是有在這個系統裡面。」

有業者能接受，不過也有餐廳老闆娘很火，因為前陣子AutoReserve挑在尖峰餐期狂打，惱人到只能請電信封鎖。餐廳業者：「就是1-2分鐘就打一次，切掉會一直再打回來。」

AI平台不需要餐廳授權，就能代訂抽一手，而消費者即便訂成功，似乎還存在種種不確定性，也少了相應保障。

更多東森新聞報導

預約制詐團虛擬貨幣店！ 單月40人遭詐3500萬

愛玩車／iRent春節早鳥預約開跑 早約享優惠

獨家／狂推限量優惠課程 台中美容師被控吸金600萬

