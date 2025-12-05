獨／寧夏夜市違規攤販 「3點記滿」恐除名撤攤販證

寧夏夜市自治協會規定，時間到才能出來擺攤，還要符合食品衛生規定。（圖／TVBS）

寧夏夜市實施嚴格的自治管理制度，全區180個攤販皆須遵守一系列規範，確保夜市環境井然有序。攤販僅能在下午4點半後開始擺攤，且必須持有食品登入證明、定期進行健康檢查，並明確標示價格避免以秤重方式隨意喊價。若攤販違反規定，將先接獲口頭警告，屢勸不聽者會被市場處記點，一年內累計3點將被除名撤攤，嚴重者甚至會被撤銷攤販證。此外，夜市區域在營業時間內嚴禁車輛停放，確保消費者有良好的用餐環境。

寧夏夜市自治協會規定，時間到才能出來擺攤，還要符合食品衛生規定。（圖／TVBS）

台北寧夏夜市的自治管理工作主要由觀光協會負責，每天下午4點半是攤販開始擺攤的統一時間。在此之前，區域內仍可見車輛通行，但時間一到，所有車輛必須離開，否則將面臨罰單處分。台北市寧夏夜市觀光協會總幹事黃大昌表示，協會對攤販有嚴格要求，每位攤販除了必須持有食品登入證明外，協會還鼓勵攤販每年進行健康檢查，攤販換證前更有一次強制性的健康檢查。

為避免消費糾紛，寧夏夜市的攤販必須明確標示價格，禁止以秤重方式喊價，價格必須固定，不能因重量或份量而隨意更改。黃大昌解釋，若有攤販不遵守規定，協會會先給予口頭警告，若屬累犯則會通報市場處記點，一年內累計3點將被除名撤攤，嚴重者還會被撤銷攤販證。

在車輛管理方面，所有車輛必須在下午4點半前移出夜市區域。黃大昌提到，有時會有不了解規定的外來車輛停在夜市區域，當攤位已經擺滿時，他們會引導車主將車輛開出去。通常攤販會協助車主找到車輛並立即移動，避免報警處理。警方統計顯示，寧夏夜市一年內只有一輛汽車被拖吊，顯示管理成效良好。

各夜市徒步區的時間規範都有明確標示，車輛若誤闖或不遵守規定，都會依法開罰。這些嚴格的管理措施目的是保障攤販與消費者的權益，讓大家能在晚間享用熱騰騰的夜市美食，同時維持夜市的秩序與衛生。

