獨／寶佳狙擊取得逾1成股權 中工發《出師表》信件給員工內容曝光

中華工程(2515)近期股價狂飆近4成，今(3)日下午公司發出聲明稿指出，遭到全台推案量最大的建商寶佳集團狙擊，旗下堡新投資以禿鷹方式短時間內取得中工股權已逾1成。下午，中工董事長周志明也發出一篇以《出師表》為題的信件給員工，稱這「不僅是一場經營權之爭，更是一場關乎中華工程未來命運的關鍵戰役。」盼員工團結，「堅定支持現有團隊，捍衛公司治理與專業自主。」

《出師表》為題的內部信件，內容敘述，中工走過70餘載，回顧歷程1994年沈慶京接掌公司以來，到代墊兩百億元進行填海造地，以及2000年時公司向銀行團申請紓困等歷程。直指現在所面對的，「不僅是一場經營權之爭，更是一場關乎中華工程未來命運的關鍵戰役。」

周志明在信中提到，有勢力以禿鷹般的短視手段試圖奪取公司經營權，「他們只見利益，不見傳承；只求快速獲利，不顧員工生計與技術尊嚴。若放任其得逞，將帶來裁員減薪、削弱福利、斷送我們多年經營的技術與信譽。這不是抽象的恐懼，而是我們每一個家庭可能承受的現實。」

信件內容也呼籲員工，「我們不能沉默，亦不能退縮。中華工程屬於每一位願意為它付出汗水的同仁。此刻比任何時候都更需要團結：堅定支持現有團隊，捍衛公司治理與專業白主；守護同仁權益，拒絕短視掠奪……。」

該內部信件同時也提到威京集團主席沈慶京為中工投資京華城資金獲利回收而受柯P案影響身陷囹圄，仍選擇堅守誠信與道義，盼同仁也要以同樣的勇氣與堅守回應這份付出。「我們不是孤單的個體，我們是中華工程，讓我們攜手向前，為自己、為家人、為這家公司，守護那份值得驕傲的傳承。」最後由中華工程股份有限公司董事長周志明屬名。

對於寶佳突襲，中工指出因政治事件，在京華城司法訴訟案正在法院審理之際，造成外部勢力及有心人士覬覦公司經營權，影響公司長期發展策略與經營自主，對此保留相關法律權益。中工強調目前營運一切正常，並將即時向利害關係人提供相關資訊。

