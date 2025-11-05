獨／「小小一隻竟收這價」 女客怒控漁港明蝦太貴 業者曝成本真相

民眾認為明蝦一隻258元，卻是這樣的大小，相當不合理。（圖／民眾提供）

一名女客人近日到新北萬里龜吼漁港海鮮餐廳用餐，卻因一盤明蝦沙拉引發爭議。該顧客點了花蟹、三點蟹、干貝、生魚片和明蝦沙拉共花費5000元，但她認為明蝦「比草蝦還小」卻一隻要價258元，經過兩次反應後，價格才降至150元。餐廳業者解釋，明蝦烹煮後會縮水且切掉蝦頭會造成視覺差異，但承認當天確實有一隻比較小，已調降至低於成本價出售，並虛心接受顧客投訴。

女客人表示，她對其他海鮮價格都覺得合理，唯獨明蝦的大小與價格不成正比讓她感到不滿。她表示店家一開始將價格調整為200元，但她仍認為太貴，最後才改為150元。她強調這麼小一隻明蝦，店家竟然好意思收取如此高價。

餐廳業者對此回應，明蝦的成本為每兩78元，通常以2兩計算，乘以135元的定價，再加上料理費用，才會有270元的售價。業者表示將價格降至150元已經完全不賺錢，甚至還賠本。業者進一步解釋，海鮮烹飪後會縮水，加上蝦頭切除會造成視覺落差，但絕對沒有不誠信或掉包的情況。業者也提到經營餐廳面臨許多成本壓力，包括海鮮的耗損、死傷、人事費用、電費成本以及物價飛漲等因素。

業者表示明蝦烹煮後會縮水，加上切掉蝦頭，視覺上會變小。（圖／TVBS）

明蝦因為大多都是野生的較稀有，因此價格較高。（圖／TVBS）

其他業者表示，明蝦近期時價依大小不同，約為每斤1200至1500元不等。餐廳還需加上各項成本，一兩售價約130至150元，一隻約2.5兩，即使是小一點的明蝦也要325元。業者強調明蝦為野生且稀有，養殖數量少，因此價格波動較大且偏高。

新北消保官主任王治宇表示，他們已稽查富基漁港及龜吼漁港的磅秤，確認沒有問題。由於過去曾發生偷斤減兩、收費不實、海鮮掉包及食物中毒等情況，消保單位每年都會進行稽查。王治宇呼籲，考量到海鮮價格浮動且烹煮後大小確實有差異，業者應清楚透明標示價格，而民眾也應事前了解並充分溝通，才能保障雙方權益。

