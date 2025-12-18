獨／少年追撞「無照」肇責3成 駕駛批：哪來路權?

日前清晨新北市一名駕駛在迴轉時，被未開大燈的未成年騎士高速追撞，事後雙方調解，駕駛不滿對方無照肇責竟只佔三成，只因路權跟行政裁罰在交通事故中會分開認定，但就讓他質疑無照本來就不能上路，哪來路權。

清晨未開大燈高速追撞，騎士竟是無照少年。（圖／TVBS）

駕駛章先生表示，事發當時清晨路上車輛稀少，他在準備迴轉時已查看後照鏡和方向鏡，確認沒有來車才進行操作。然而就在此時，一輛機車高速從後方追撞他的車輛，撞擊力道相當大，直接導致車門凹陷變形。事後他才發現，對方騎士沿路都未開啟大燈，且是未成年無照駕駛。

在事故調解過程中，章先生面臨了令他無法接受的結果。調解員看到文件後明確表示，根據法官的判定標準，章先生需負擔七成責任，而對方未成年騎士僅承擔三成。更令章先生不解的是，調解員強調，即使對方是酒駕、毒駕或未成年無照，這些都屬於行政裁罰範疇，與事故責任認定無關。

章先生對此結果感到極度不滿，質疑：「如果未成年沒有駕照，哪來的路權？」他的車輛修理費用高達12萬元，但對方只願意賠償9萬元。他進一步提出疑問，如果酒駕、毒駕或無照駕駛都同樣擁有路權，那麼車禍發生的機率不就會因這些高危險因子而大幅提升？

車禍鑑定事故委員黃道易解釋，行政裁罰是針對當事人的行為模式。在事故發生前，沒有人知道該騎士是無照駕駛，因此這屬於行政裁罰的條件，還會討論車主是否允許無照者騎乘機車的問題。在交通事故處理中，路權判定與行政裁罰是分開進行的，前者決定誰對誰錯，後者則針對違規行為本身進行處罰。站在遭撞駕駛的角度，這種處理方式讓人感覺是在偏袒未成年無照駕駛，違規者受到的懲罰微不足道，而守法上路的駕駛卻要承擔大部分損失。

