獨／尹乃菁上任 先見習吳宗憲記者會

▲國民黨文傳會副主委尹乃菁（左3）正式上任，先隱身在攝影機後，見習文傳會主委吳宗憲記者會。（圖／何哲欣攝，2026.02.04）

[NOWnews今日新聞] 曾與國民黨主席鄭麗文主持政論節目《火線雙嬌》的資深媒體人尹乃菁，接受鄭麗文邀請擔任國民黨文傳會副主委，1日正式上任，今（4）日也首度參加國民黨中常會，她坐在會議室後方座位，不過鄭麗文在會議中，仍向大家介紹新任的副主委尹乃菁。中常會結束後，文傳會主委吳宗憲開記者會轉述，尹乃菁也隱身記者人群中「見習」。

黨內人士透露，文傳會前副主委、基隆市前議長宋瑋莉之子林益諄，因與媒體爆發衝突後遭拔官，該職由江怡臻暫代，但江怡臻年底將競選連任新北市議員，吳宗憲也可能投入宜蘭縣長選舉，另一黨發言人、藍委牛煦庭也會在未來立院攻防擔任要角，幾名對外的窗口，僅有尹乃菁是專任，因此等尹乃菁熟悉業務後，國民黨對外發言，將逐漸改由尹乃菁負責。

今年58歲的尹乃菁，曾待過多家廣播、電視媒體，去年也曾客串演出台劇《零日攻擊》。她上月接受專訪時說，自己是國民黨40多年的失聯黨員，這次因鄭麗文邀請，答應接任黨職、並回復黨籍，首要任務就是要幫國民黨打贏今年的選戰。在未來空戰宣傳策略方面，她指出，新時代的宣傳應該更開放，超越傳統思維框架，並鼓勵黨內成員提出更多創新想法。她也提到「萊爾校長」的創意，認為國民黨應持續依靠具創意的年輕人與團隊力量。

▲國民黨文傳會副主委尹乃菁（左2）上任，將強化國民黨空戰論述，協助打贏年底選戰。（圖／何哲欣攝，2026.02.04）

