獨／屏東檢察長陳盈錦驚傳申請退休 法務部明年至少釋出4檢察長職缺

屏東地檢署檢察長陳盈錦日前傳出申請退休，震撼檢察界，由於陳盈錦年僅61歲，且檢察長任期還有兩年就倦勤遞辭呈，外界猜測他另有生涯規劃，可能會轉任律師，紛紛表示祝福。

如陳盈錦確定離職，加上明年初任期屆滿的士林地檢署檢察長張云綺、台中地檢署檢察長張介卿，以及今年8月從新竹地檢署檢察長轉任國安局副局長的陳松吉所留下職缺，法務部明年初至少釋出四個檢察長職缺，對有志擔任檢察首長的資深檢察官將是蠻好的機會。

不少檢方人士認為，法務部長鄭銘謙上任以來，法務體系人員透過關說請託爭取職位者大幅減少，藉由飲宴杯觥交錯發展人脈等情形也大有改善，這對於想更上一層樓的檢察官有相對公平的出頭機會，因此明年初至少釋出的四個檢察長職缺，就成為兵家必爭之地。

有資深檢察官指出，法務部去年底宣布今年初將有7位檢察長職缺，當時許多檢察官持觀望態度，因此報名參選人數並不多，法務部檢視報名參選名單後，認為能選擇的範圍並不多，不少沒報名的檢察官得知後相當扼腕，因此明年初這波檢察長職缺，勢必逐鹿者眾。

至於申請退休的屏東地檢署檢察長陳盈錦是司法官訓練所第33期結業，文化大學法律系畢業，還有政大法律所與台大新聞所碩士學歷，曾任一、二審檢察官及行政執行署副署長，陳盈錦以行政能力聞名司法界，2022年從新北地檢署檢察官拔擢直升屏東檢察長，相當特殊。

